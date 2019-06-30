嗆蔡英文還我公投還我民主 男子遭維安人員壓制拖行

2019-06-30 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午4點多到台東新鐵花村參訪，受到許民眾熱情歡迎，但有一男子在對蔡英文嗆聲「還我公投、還我民主」，男子才開口，維安人員隨即一湧而上，嗆聲男遭到至少6 名特勤人員包圍壓制及在地上拖行。蔡英文心情也受到影響，在維安層層保護下，立即驅車離去，轉往台東市禾風飯店與台東小英之友會會員見面取暖。

蔡英文今天受黨籍立委劉櫂豪邀請，到台東市郊的伽路蘭遊憩為台東高中與公東高工學生組成的ULA自行車隊加油打氣，隨後轉往台東市南清宮等處參訪，下午4點15分至55分，在劉櫂豪安排下走訪假日人潮聚集的鐵花村，意外遇到男子嗆聲。

辣台妹蔡英文剛下車時，沿途也受到許多支持者歡迎及簇擁，就在蔡英文開心走訪鐵花村裡的一些手工文創市集時，一名男子卻在維安人牆之外，對著蔡英文嗆聲「蔡英文還我公投、還我民主」，現場隨扈如臨大敵，至少6名維安一湧而上，將嗆聲男子架起拖拉帶開，並將嗆聲男子壓制在草地上及拖行，待蔡英文離去後，維安人員隨後讓嗆聲男子離去。

嗆聲男子自稱是台東人，今天下午與親友同遊鐵花村巧遇蔡英文，男子因不滿去年底的反廢核公投通過，蔡英文不執行公投決議，還惡修改公投法，不僅讓公投與大選脫鈎，未來連署更困難。