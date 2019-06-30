郭台銘慈惠宮致詞 新北議員林國春、劉美芳站台

2019-06-30 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



國民黨總統初選候選人郭台銘今晚受邀出席「歡樂嘉年華」公益園遊會，今天下午郭台銘在板橋慈惠宮致詞時，新北市議員林國春、劉美芳一同出現在鏡頭前，是今天活動中最早被發現為郭站台的新北政治人物。

前新北市長朱立倫執政8年，卸任後由麾下大將侯友宜市擔任市長，新北政治人物大多覺得不適合為郭台銘站台，林國春已確定參選立委，劉美芳之前原本宣布參選立委，但因為父親劉炳偉的病情而退選。