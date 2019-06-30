韓國瑜新竹造勢 北市議員王欣儀：他讓大家看到希望

相關新聞
「只有韓國瑜能當總統」 謝龍介搭高鐵北上幫韓造勢2019-06-30 19:03
直播／90分鐘湧7萬 韓國瑜新竹造勢場主辦方宣布破25萬人2019-06-30 18:54
韓粉大集合 他們自製韓國瑜人形立牌造福韓粉2019-06-30 17:45
凍蒜聲聲不絕 韓國瑜還未進場造勢場喊出破18萬人2019-06-30 17:17
【即時短評】韓國瑜取消南部場 選擇新竹封關場的算盤2019-06-30 16:56
王金平前腳剛走 韓國韓也拜義民廟讚客家精神是忠義2019-06-30 16:52
韓國瑜新竹造勢場 韓粉爆多上廁所大排長龍2019-06-30 16:24
韓國瑜造勢人潮帶錢潮 烤乳豬準備7隻已快賣光2019-06-30 16:03
韓贏郭董？ 攤販玩諧音創意「韓贏果凍」秒送完2019-06-30 15:50
影╱韓國瑜竹苗造勢主辦方稱湧15萬韓粉 楊文科：聲勢最大2019-06-30 15:49
初選前關鍵一戰 楊文科：選出能贏回2020的總統候選人2019-06-30 18:53
韓國瑜新竹場封關造勢 主辦方：現場逾22萬人2019-06-30 18:19
韓國瑜參拜宮廟 「國泰民安靠老天 風調雨順靠自己」2019-06-30 16:41
「挺韓到底啦！」 高雄韓粉包遊覽車奔新竹2019-06-30 15:53
候選人備2020顆肉粽挺韓國瑜 想把韓送進總統府2019-06-30 15:33
韓國瑜竹北造勢場熱 攤販叫賣袖套：韓粉不能被曬黑2019-06-30 15:23
影╱韓國瑜到城隍廟粉絲擠爆 短短幾步竟走了10分鐘2019-06-30 15:04
陳其邁籲回頭是岸 韓國瑜拜廟聽陳其邁3字就轉頭2019-06-30 14:51
南投竹山鄉親力挺韓國瑜 準備2000顆肉粽免費送2019-06-30 14:37
挺韓免費送！攤商供應3萬茶葉蛋、果凍及國瑜心經2019-06-30 14:37
88歲韓粉北上力挺 頭插6國旗高喊「中華民國萬歲」2019-06-30 14:29
韓國瑜新竹場造勢活動還沒開始 已有2人中暑送醫2019-06-30 14:28
韓粉騎腳踏車到新竹挺韓 自備垃圾袋收拾2019-06-30 13:51
挺韓國瑜 新竹場粽子、仙草加米粉貢丸湯免費吃2019-06-30 13:29
不顧正午烈陽暴曬 國瑜夜市已出現長長人龍2019-06-30 12:44
韓國瑜網路好感度輸郭台銘 陳其邁緊追在後2019-06-30 11:29
影／韓國瑜新竹造勢 一早上百韓粉大排長龍先看他2019-06-30 10:07
影／韓粉崩潰！朱郭廣告尬新竹造勢場 想避都避不掉2019-06-30 10:03
韓國瑜押愛將止血！屬下出包下場慘 只有一人愈辭官愈大2019-06-30 08:00
蘇貞昌再批高雄：該做的沒做 不該做的亂做2019-06-30 00:56
韓國瑜稱毒品增加2倍 法務部：誤解2019-06-30 00:17
韓國瑜今竹北造勢 朱立倫加入「看板大戰」2019-06-29 22:29
拍影片挺罷韓！81氣爆自救會長：不原諒「打混的市長」2019-06-29 21:02
高市展現全面掃蕩毒品決心 韓國瑜：毒防局不宜裁撤2019-06-29 20:32
韓國瑜新竹造勢前夕 屏東街頭上演國旗快閃2019-06-29 19:18
國瑜夜市陸續進駐為明天造勢熱身 警開2張違規紅單2019-06-29 18:17
陳其邁籲韓國瑜回頭是岸 顧好高雄登革熱疫情2019-06-29 18:02
蘇貞昌成卡神？韓國瑜：個人情緒無妨高雄發展才重要2019-06-29 17:56
韓粉反動員杯葛七七抗議 馬英九：應不分黨派支持2019-06-29 15:04
熱門文章
韓國瑜押愛將止血！屬下出包下場慘 只有一人愈辭官愈大2019-06-30 08:00
拍影片挺罷韓！81氣爆自救會長：不原諒「打混的市長」2019-06-29 21:02
韓國瑜網路好感度輸郭台銘 陳其邁緊追在後2019-06-30 11:29
孫大千：綠擴大聲援反送中 那被犧牲的公投呢？2019-06-30 08:13
影／韓國瑜新竹造勢 一早上百韓粉大排長龍先看他2019-06-30 10:07
影／韓粉崩潰！朱郭廣告尬新竹造勢場 想避都避不掉2019-06-30 10:03
政見會延長加局！朱立倫深夜與四位參選人隔空對話2019-06-30 03:06
這個司令曾用標準盤直攻大屯山 網友：很恐怖2019-06-30 11:40
郭台銘受邀出席公益園遊會 不到中午已有人入場占位子2019-06-30 10:56
司儀高喊「前進總統府」王金平：一定參選到底！2019-06-30 11:34
韓國瑜今竹北造勢 朱立倫加入「看板大戰」2019-06-29 22:29
韓國瑜新竹造勢前夕 屏東街頭上演國旗快閃2019-06-29 19:18
6歲前國家政策議員說要花2兆 郭台銘酸：政治人物不懂2019-06-30 15:47
藍營初選關鍵周韓國瑜聲量居冠 郭台銘第二2019-06-30 13:28
影╱韓國瑜竹苗造勢主辦方稱湧15萬韓粉 楊文科：聲勢最大2019-06-30 15:49
影／國政發表會走錯棚？郭演布袋戲 韓當反毒大使2019-06-29 19:19
昔日共軍網戰偵蒐重點 國軍網路戰聯隊部址如今解密2019-06-30 10:18
民調決戰期…韓郭今拚場 北台灣隔空對陣2019-06-30 00:48
韓新竹場現郭看板 郭台銘：他要選我的場地有什麼辦法2019-06-30 16:08
陳其邁籲回頭是岸 韓國瑜拜廟聽陳其邁3字就轉頭2019-06-30 14:51
張亞中籲「非藍不投」 總比蔡英文、柯文哲當選好2019-06-29 22:24
國民黨北市一選區初選揭曉 將由汪志冰出戰吳思瑤2019-06-30 10:19
凍蒜聲聲不絕 韓國瑜還未進場造勢場喊出破18萬人2019-06-30 17:17
柯P夫婦逛墾丁大街展人氣 年輕遊客：學姐怎沒來！2019-06-29 23:59
藍初選民調倒數 學者：韓國瑜負評多是警訊2019-06-30 13:16
藍營初選政見會台中場 會後聯訪氣氛輕鬆2019-06-29 19:40
藍政見會／民調倒數8天 韓郭激戰朱緊追 誰勝出？2019-06-30 01:00
【即時短評】韓國瑜取消南部場 選擇新竹封關場的算盤2019-06-30 16:56
韓國瑜新竹場封關造勢 主辦方：現場逾22萬人2019-06-30 18:19
到歷任總統必到土地公廟參拜 柯文哲：蓋這麼大太罕見2019-06-30 11:57
國民黨屏東第二選區初選出爐 周佳琪勝出2019-06-30 11:57
郭台銘提6歲前國家養 朱立倫打臉：不繳高稅不可能2019-06-30 11:09
不顧正午烈陽暴曬 國瑜夜市已出現長長人龍2019-06-30 12:44
郭台銘：請韓粉叔叔伯伯們想一想 你老了誰能照顧你2019-06-30 16:09
扼陽金要隘重裝備卻報廢 陸軍抵抗硫磺氣體大作戰2019-06-30 16:33
影╱韓國瑜到城隍廟粉絲擠爆 短短幾步竟走了10分鐘2019-06-30 15:04
韓國瑜新竹場造勢活動還沒開始 已有2人中暑送醫2019-06-30 14:28
高市展現全面掃蕩毒品決心 韓國瑜：毒防局不宜裁撤2019-06-29 20:32
韓、王新竹造勢互別苗頭 韓國瑜將拋新政見2019-06-30 11:39
88歲韓粉北上力挺 頭插6國旗高喊「中華民國萬歲」2019-06-30 14:29
留言