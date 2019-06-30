韓國瑜新竹造勢 北市議員王欣儀：他讓大家看到希望

2019-06-30 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



韓國瑜今天在新竹縣舉辦「決戰2020-贏回台灣」造勢活動，這場活動被視為封關造勢的重要一役。韓國瑜還未進場，目前由台北市議員王欣儀擔任主持，她說，「為什麼大家堅定一路，相挺支持？」因為唯有韓國瑜才能讓大家感受到對未來的希望。話畢，旗舞飛揚，現場歡聲雷動。