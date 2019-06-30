公投與大選脫勾 黃偉哲：見仁見智

2019-06-30 18:32 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



曾擔任過四屆立委的台南市長黃偉哲29日到台中促銷愛文芒果時，被問及對於民進黨執政中央將公投與大選脫勾的修法是否合理時，他一時脫口而出說「我已不是立委了」，隨後又補充說：「公投綁不綁大選，是見仁見智的問題。」

擔任立委期間形象一向給人理性的黃偉哲，說理雖慢斯條理，但至少會在儘量合理的範圍內為民進黨政策辯護。過去民進黨批評早年的公投法是鳥籠公投，為節省投票費時、費人及費錢的社會成本，也為了鼓勵民眾多參與公投，以培養人民自主意識，而堅持將公投與大選綁在一起。

如今2020大選之前，民進黨執政中央以各種理由將公投與大選脫勾，動員立委在立法院三讀通過公投法修正，讓許多民眾對蔡英文政府為達己私之目的而無視自己過去堅持的民主精神，感到不滿與灰心。過去曾擁護民進黨中央政策的立委黃偉哲，在成為台南市長後，卻一時不知如何回答民進黨「今非昨是」的這項問題。

「公投是否綁大選，見仁見智，」黃偉哲簡要說明，有些人可能擔心綁大選的公投太多，無法充分理解後投票；但也可能因公投投票（與大選脫勾）時、投票路途太遠而不去投票。

一般認為，公投要不要綁大選，雖是見仁見智的問題。但從去年九合一選舉，人民在選前充分表達對公投議題的意見後，一一投出高投票率；也真實展現了台灣民眾的自由意志。

如今民進黨不敢讓人民在大選前對重大公投議題充分論述，並於大選投票，只為了有利於民進黨2020大選的選情。如此司馬昭之心，讓有三國時「魯肅」之稱的黃偉哲，也只能自謂「見仁見智」了。

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