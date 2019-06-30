實價登錄2.0打假？徐永明嗆民進黨：喬選舉才稱兄道弟

2019-06-30 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院臨時會將在周五結束，民進黨團力拚《平均地權條例》、《所得稅法》、《兩岸人民關係條例》、《政治檔案條例草案》等修法順利三讀。不過攸關實價登錄制度修正的「平均地權條例」，遭時代力量質疑，這次修法僅處理地政士登錄責任。時代力量立委徐永明今天也在臉書批評民進黨團，表示喬選舉稱兄道弟，論政策抹黑上身：執政黨何時兌現居住正義支票？

徐表示，民進黨卓榮泰主席多次透過媒體向時代力量喊話想談選舉合作，但希望民進黨人不要喬選舉時稱兄道弟，論政策就抹黑上身。兩黨應先釐清在政策理念方向是否一致，才有合作可能。

徐提到，如果卓榮泰主席想展開黨對黨談話，邱顯智主席昨日已公開邀請對談「居住正義、房市透明」的議題，卓榮泰主席不要已讀不回，說清楚執政黨何時要兌現居住正義的選舉支票？

徐表示，蔡英文總統和蘇貞昌院長都承諾推動「實價登錄2.0」，其中包括「門牌揭露」、「預售屋價格即時登載」、「免除地政士登載責任」以及「政府查核權入法」。行政院確實也有提出相關法案，但民進黨召委會期中卻不將行政院版本排入議程，此次臨時會也沒處理到核心條文，向財團建商低頭的決定，令人民失望。