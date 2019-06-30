郭台銘今晚公益園遊會 支持者陸續集合慈惠宮等候遊行

2019-06-30 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



國民黨總統參選人郭台銘今天晚上以「受邀嘉賓」身分，參加「歡樂嘉年華」公益園遊會，原定預計下午4點在板橋慈惠宮參拜，結束後開始遊行前往板橋第二體育場，但已有支持者在慈惠宮等候，現場氣氛逐漸熱鬧起來。