柯建銘為法官法再批黃國昌「假道德的麥卡錫主義」

2019-06-30 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院日前三讀修正「法官法」，對於評鑑機制、職務法庭及懲戒方式多有變革。三讀條文明定，未來若法官、檢察官涉貪，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受免職、撤職等懲戒處分，應繳回停職期間所領的薪水，且在法官懲戒處分種類中，增加剝奪退休金及退養金等款，用以規範退休或離職法官。

不過修法過程中，民進黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌多次互槓，今天柯建銘在臉書發表「法官法修正後記」，批評黃國昌否定所有投入司改人員及進步修法，慣性的唯我獨尊，其實是「假道德的麥卡錫主義」。

柯建銘發文表示，國民黨沒提修法版本，不參與改革行列，卻每一條文表決都按「反對」，「消極抵抗到底」，這是為反對而反對。

柯建銘也點名時代力量黃國昌大罵司改國是會議淪為大拜拜，積極惡意、抹黑、攻擊、作秀，否定所有投入司改人員及進步修法，慣性的唯我獨尊，其實是「假道德的麥卡錫主義」，「國昌（王）新衣」而已，這是神邏輯？

柯建銘說，國民黨與時代力量的態度，以後還有資格談論、批評司法改革？只是比賽誰與惡的距離比較近而已。因為歷史的際遇，他個人何其有幸全程參與、見證司法改革的艱鉅歷程，1993年國會全面改選後，司法改革就隨著民主浪潮、民主改革並存於台灣社會，所以1994年施啟揚院長召開「司法改革委員會」，1999年翁岳生院長召開「全國司改會議」，2017年蔡英文總統召開「總統府司法改革國是會議」。

柯建銘說，「法官法」是司改重中之重，也是他個人立委生涯最關注、投入最久的法案，2000年後陳水扁總統也力推法官法修正，個人因身為黨鞭負責朝野協商，無奈朝小野大，最後國民黨黨鞭曾永權拒簽朝野協商結論而功敗垂成。2010年換由馬政府提出法官法修正草案，卻是朝大野小，2010年12月10日他代表民進黨提出民間司改會所草擬最具理想性、改革性的法官法修正草案，但對他個人而言卻是非常刻骨銘心、永難忘懷的時刻，因審查時適逢父親過世，白天在司法委員會獨戰司法院及國民黨，晚上回老家守孝，因艱深難懂，常在靈堂邊苦讀，最後法官法在2011年6月18日終於在立法院三讀通過。