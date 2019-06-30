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全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

柯建銘為法官法再批黃國昌「假道德的麥卡錫主義」

2019-06-30 14:50聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院日前三讀修正「法官法」，對於評鑑機制、職務法庭及懲戒方式多有變革。三讀條文明定，未來若法官、檢察官涉貪，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受免職、撤職等懲戒處分，應繳回停職期間所領的薪水，且在法官懲戒處分種類中，增加剝奪退休金及退養金等款，用以規範退休或離職法官。

不過修法過程中，民進黨團總召柯建銘時代力量立委黃國昌多次互槓，今天柯建銘在臉書發表「法官法修正後記」，批評黃國昌否定所有投入司改人員及進步修法，慣性的唯我獨尊，其實是「假道德的麥卡錫主義」。

柯建銘發文表示，國民黨沒提修法版本，不參與改革行列，卻每一條文表決都按「反對」，「消極抵抗到底」，這是為反對而反對。

柯建銘也點名時代力量黃國昌大罵司改國是會議淪為大拜拜，積極惡意、抹黑、攻擊、作秀，否定所有投入司改人員及進步修法，慣性的唯我獨尊，其實是「假道德的麥卡錫主義」，「國昌（王）新衣」而已，這是神邏輯？

柯建銘說，國民黨與時代力量的態度，以後還有資格談論、批評司法改革？只是比賽誰與惡的距離比較近而已。因為歷史的際遇，他個人何其有幸全程參與、見證司法改革的艱鉅歷程，1993年國會全面改選後，司法改革就隨著民主浪潮、民主改革並存於台灣社會，所以1994年施啟揚院長召開「司法改革委員會」，1999年翁岳生院長召開「全國司改會議」，2017年蔡英文總統召開「總統府司法改革國是會議」。

柯建銘說，「法官法」是司改重中之重，也是他個人立委生涯最關注、投入最久的法案，2000年後陳水扁總統也力推法官法修正，個人因身為黨鞭負責朝野協商，無奈朝小野大，最後國民黨黨鞭曾永權拒簽朝野協商結論而功敗垂成。2010年換由馬政府提出法官法修正草案，卻是朝大野小，2010年12月10日他代表民進黨提出民間司改會所草擬最具理想性、改革性的法官法修正草案，但對他個人而言卻是非常刻骨銘心、永難忘懷的時刻，因審查時適逢父親過世，白天在司法委員會獨戰司法院及國民黨，晚上回老家守孝，因艱深難懂，常在靈堂邊苦讀，最後法官法在2011年6月18日終於在立法院三讀通過。

柯建銘強調，但最諷刺的是，隔天打開自由時報卻見一位未曾謀面、不曾耳聞的黃國昌表示痛批法官法修正是柯建銘放水，今天這位出一張嘴的「戰神」，又在立法院痛批本次法官法修正淪為司改國是會議大拜拜、一文不值、司法改革是大笑話，大家聽得下去嗎？該改變作風適可而止了吧，不要只是「嘿嘿叫」、「森77」、「噗噗跳」，極盡表演之能事，徹底否定近兩年蔡總統、許宗力院長以降所有投入司法改革人員的努力與此次修法的進步性及改革性，這不只是不公平，更是不道德。

民進黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌多次互槓。記者林孟潔／攝影
民進黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌多次互槓。記者林孟潔／攝影
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柯建銘司法改革時代力量

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