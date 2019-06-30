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北市一選區初選汪志冰勝出 潘懷宗：國新合作支持汪

2019-06-30 13:15聯合報 記者林麗玉╱即時報導

國民黨台北市黨部今天公布第10屆立委選舉第一選區第二階段初選結果，由國民黨參選人汪志冰險勝新黨參選人潘懷宗，汪以民調平均支持度50.06%小贏潘的49.94%，北市第一選區(北投、士林區忠誠里等13里)確定由汪志冰披掛上陣，迎戰現任立委吳思瑤，國民黨北市8席立委候選人也都大致底定。

為了奪回北市第一選區立委席次，國民黨議員汪志冰與新黨議員潘懷宗進行第二階段民調初選，整合一人代表藍營出征，今天民調結果公布，由汪志冰以0.12%險勝潘懷宗，由於先前新黨主席郁慕明曾嗆「就算國民黨禮讓潘也應該，潘資歷難道不如你們這些小輩嗎？」最後民調結果出爐，由汪志冰勝出。

潘懷宗對於民調僅以0.12%的差距落敗，潘今天出席民調公布記者會時表示，對於將近兩、三個月的初選過程，許多對他與國民黨北市黨部主委黃呂錦茹的指責及攻擊，他們都默默承受，不過他對於國新、泛藍合作的心意不曾改變，他會全力支持汪志冰，以擊敗民進黨現任吳思瑤，為泛藍立院贏回一席為目標。

對於將代表國民黨參選北市第一選區立委選舉，汪志冰表示，她與潘懷宗的民調結果等同是同燈同分，未來將挑戰民進黨現任立委吳思瑤，唯一敵人就是民進黨，選戰主軸除了國新團結，也會訴求經濟牌，尤其吳思瑤有蔡總統的執政包袱，國民黨在這個選區的勝選機會相當大。

國民黨北市第一選區初選民調結果確定後，將提報中常會核定。國民黨北市八個選區提名作業也大致底定，除第一選區汪披掛上陣；第二選區也已完成提名孫大千；第三選區提名現任立委蔣萬安；第四選區提名現任李彥秀；第五選區提名林郁方；第六選區提名現任立委林奕華；第七選區提名現任費鴻泰；第八選區則是提名現任賴士葆。北市黨部主委黃呂錦茹表示，北市八選區候選人到位後，就等最強母雞總統候選人底定，國民黨2020總統立委選舉將打團結選戰，各選區也會主打候選人的擅長特質，並訴求經濟牌，2020立委選舉，北市八個選區目標是八席全上，拚八仙過海。

國民黨台北市黨部今天公布第10屆立委選舉第一選區第二階段初選結果，由國民黨參選人...
國民黨台北市黨部今天公布第10屆立委選舉第一選區第二階段初選結果，由國民黨參選人汪志冰險勝新黨參選人潘懷宗，汪以民調平均支持度50.06%小贏潘的49.94%，北市第一選區(北投、士林區忠誠里等13里)確定由汪志冰披掛上陣，迎戰民進黨現任立委吳思瑤。記者／林麗玉攝影
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國民黨汪志冰潘懷宗2020立委選舉2020選舉台北市立委

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