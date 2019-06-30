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國民黨屏東第二選區初選出爐 周佳琪勝出

2019-06-30 11:57聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

國民黨屏東縣縣黨部今天上午公布第二選區初選結果，屏東縣議長周典論的女兒周佳琪，以64.539%勝出，對手林育先展現風度，在第一時間即表示全力支持，而周佳琪也對接下來的正式選戰表示「深具信心」。

林育先與周佳琪都屬國民黨新生代的七年級生，選前即協調，民調結果差距超過8%，就不進行黨員投票，今天初選結果，周佳琪64.539勝過林育先的35.461，未來將由周佳期代表藍營，角逐第二選區立委選戰，民進黨則由莊瑞雄競選連任。

國民黨屏東立委第二選區初選結果揭曉，由周佳琪（左）勝出，林育先在第一時間展現風度...
國民黨屏東立委第二選區初選結果揭曉，由周佳琪（左）勝出，林育先在第一時間展現風度，表示會全力支持。記者翁禎霞/攝影
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屏東縣國民黨莊瑞雄2020立委選舉2020選舉屏東縣立委

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