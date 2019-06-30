韓、王新竹造勢互別苗頭 韓國瑜將拋新政見

2019-06-30 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



韓王互別苗頭。韓國瑜今下午在新竹舉辦民調前的最後一場封關造勢活動，巧的是日前宣布不參加國民黨總統初選的國民黨立委王金平今天上午也在新竹舉辦王金平之友會，雖然與韓國瑜時間隔開，但仍有互別苗頭的意味。

據了解，王金平早在1個月前敲定王金平之友會的時間，與韓國瑜兩周前才確定在新竹辦理最後一場造勢活動時間相碰並無關係，而且兩人分別是上、下午場，不過韓國瑜今天上午已到新竹與地方人士見面，並討論最後一場的造勢演講內容。

相較於韓國瑜上周在台中場造勢，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美都未出席，這次新竹縣長楊文科、竹縣議長張鎮榮和竹縣議會國民黨團都會上台。而這次王金平在新竹縣舉辦王金平之友會，除了當地立委林為洲出席外，現任新竹縣長楊文科，以及前任新竹縣場邱鏡淳都到場支持。

而王金平這次選定新埔義民廟，此廟為當地的宗教重心，又請來地方大頭級首長，讓這次活動不僅僅是一場單純的粉絲聚集會，更別具意義。

而韓國瑜的封關造勢，預期將拋出新政見。包含新竹科學園區相關想法，以及竹科拚經濟的狀況，此外，不改韓式風格的韓國瑜，也會提及這些對台灣經濟有重大貢獻人的感謝，以及說明未來拚經濟的期許。