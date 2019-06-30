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18名罷飛空服員已有三人回來服勤 長榮航空證實了

司儀高喊「前進總統府」王金平：一定參選到底！

2019-06-30 11:34聯合報 記者郭政芬╱即時報導

立法院前院長王金平今天早上出席「新竹縣王金平之友會」成立大會，司儀喊出「前進總統府」，媒體詢問王金平是否有參選打算？王金平拋出震撼彈，「一定要參選到底，但未來要怎麼一個參選法，我現在也沒有辦法講不出所以然來，以後再說吧！」

新竹縣王金平之友會，今天上午超過300位熱情民眾力挺，金平之友會會長王增基、後援會會長王德龍等召集，包括新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、立委林為洲、新竹縣議長張鎮榮等都現身支持。現場民眾大喊「王金平凍蒜」，氣氛高亢。

造勢前王金平接受媒體聯訪，有媒體詢問王「韓國瑜跟郭台銘兩邊在造勢，黨內競選是不是越演越烈？」王金平回應，每一個人都會利用假日來做造勢，你不能說一個人在這裡造勢，另外一個人就不能在造勢，沒有這回事，每個人選自己的，那是很稀鬆平常的事，不要在這方面再有文章去做了。

今天下午高雄市長韓國瑜將要在新竹縣造勢，媒體詢問王金平的法？王金平回應「很好啊！」韓國瑜在花蓮、在台中地方都已造過勢了，台北也造過了，那現在到新竹來，也是中北地區，這裡是在客家同胞比較多的地區，這算是他在競選上的一種規劃。

媒體詢問王金平「這種郭韓對立，會不會擔心影響國民黨團結？」王金平回應，他一定會擔憂，「參選人要互相節制，不要互相酸來酸去，酸來酸去都是小家子的氣度而已，沒有用啦！」王金平建議，應要大氣的來談國政，互相勉勵一下，不要互相虧，互相來做無謂的攻擊，否則將來大家心結很難解，未來國民黨大家一定要團結一致。

王金平說，他的志願是現在勤走基層，要整合社會各方面力量，來幫助國民黨能夠在2020年重新翻轉政權，國家才能得到安全，社會才能夠安定，人民才能夠享受各方面安和樂利的生活。

「王金平出馬，國民黨一定贏！」新竹縣長楊文科指出，他知道台灣內部的團結，與中國大陸的關係，只要這兩點搞好，台灣的生活會健康快樂。

王增基致詞時喊話，希望這次總統由王家來做，大家都看不下去，國民黨不團結不行，王院長雖然現在不能直接說「我現在要參選」，但我們都很希望他能出來參選，「我們拚了老命，都要把他拱上去」。

新竹縣王金平之友會，今天上午超過300位熱情民眾力挺。記者郭政芬／攝影
新竹縣王金平之友會，今天上午超過300位熱情民眾力挺。記者郭政芬／攝影
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媒體詢問王金平是否有參選打算？王金平拋出震撼彈，「一定要參選到底，但未來要怎麼一...
媒體詢問王金平是否有參選打算？王金平拋出震撼彈，「一定要參選到底，但未來要怎麼一個參選法，我現在也沒有辦法講出所以然來，以後再說吧！」記者郭政芬／攝影
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立法院前院長王金平今天受到民眾的熱情。記者郭政芬／攝影
立法院前院長王金平今天受到民眾的熱情。記者郭政芬／攝影
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立法院前院長王金平今天早上出席「新竹縣王金平之友會」成立大會，現場民眾高喊「凍蒜...
立法院前院長王金平今天早上出席「新竹縣王金平之友會」成立大會，現場民眾高喊「凍蒜」。記者郭政芬／攝影
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