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18名罷飛空服員已有三人回來服勤 長榮航空證實了

郭台銘受邀出席公益園遊會 不到中午已有人入場占位子

2019-06-30 10:56聯合報 記者江婉儀施鴻基,╱即時報導

永真教育基金會今在板橋第二體育場辦「歡樂嘉年華」公益園遊會，國民黨總統初選候選人郭台銘晚間將到場和親友敘舊。中午還沒到已經有電視SNG車進駐，部分支持者也到場察看情況，準備占位子。

郭台銘今晚將以「受邀嘉賓」身分出場，時值黨內競選對手韓國瑜在新竹造勢，兩強在政見會交鋒後首次碰撞。

新北政界人士動員挺郭情況並不明顯，可能與另一對手朱立倫長期在新北主政有關，晚間究竟誰會成為新北的陸淑美，值得觀察。坊間有人以傳訊、贈送園遊會點券連絡，一度引發爭議。但永真基金會主秘程蘭瑩已澄清可能是贊助商購買後私人贈送，無關基金會或郭台銘。

「我們全家都是支持郭董的」支持者何維均說，他很期盼「台灣川普」能夠帶領台灣擺脫經濟低迷問題，以前不管國民黨還是民進黨，不是只會喊口號，就是只會拚數字，人民根本沒感覺，希望出自底層、熟悉商界的郭台銘能有不一樣的思維，帶領公司（台灣）讓股東（國人）真正獲利。

郭台銘預計今天下午5點從板橋慈惠宮開始遊行，前往板橋第二體育場，截至上午為止，慈惠宮內跟平時一樣，香客陸續進入拜拜，祈求媽祖保佑，並無任何特別形式或準備，僅在廟方公布欄有張貼A4大小的園遊會海報。

今天天氣炎熱，氣象局預估晚上6點依然有32度高溫，體感溫度甚至飆上37度，民眾參加園遊會須留意補充水分。

永真教育基金會今在板橋第二體育場辦「歡樂嘉年華」公益園遊會，國民黨總統初選候選人...
永真教育基金會今在板橋第二體育場辦「歡樂嘉年華」公益園遊會，國民黨總統初選候選人郭台銘晚間將到場和親友敘舊。還沒到中午已經有部分支持者到場察看情況，準備占位子。記者施鴻基／攝影
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還沒到中午，已有電視SNG車到現場準備。記者施鴻基／攝影
還沒到中午，已有電視SNG車到現場準備。記者施鴻基／攝影
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板橋慈惠宮。記者江婉儀／攝影
板橋慈惠宮。記者江婉儀／攝影
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慈惠宮內跟平時一樣，香客陸續進入拜拜，祈求媽祖保佑，並無任何特別形式或準備。記者...
慈惠宮內跟平時一樣，香客陸續進入拜拜，祈求媽祖保佑，並無任何特別形式或準備。記者江婉儀／攝影
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廟方目前僅在公布欄有張貼A4大小的園遊會海報。記者江婉儀／攝影
廟方目前僅在公布欄有張貼A4大小的園遊會海報。記者江婉儀／攝影
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郭台銘新北體育

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