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許毓仁赴G20峰會 簽加密貨幣法規、洗錢防制MOU

2019-06-30 10:05聯合報 記者賴于榛╱即時報導

2019年20國集團（G20）高峰會剛剛落幕，但卻是首次將虛擬通貨的監管議題納入正式議程。國民黨立委許毓仁日前也受邀出席G20高峰會，除分享台灣推動虛擬通貨法規及洗錢防制立法經驗，也與澳洲、日本、韓國、新加坡、香港等國家與地區的代表，簽訂加密貨幣法規以及洗錢防制互助MOU。

事實上，為了防堵虛擬通貨遭用於混淆金錢流向，立法院日前三讀通過許毓仁提出的洗錢防制法第5條修正案，正式將虛擬通貨（virtual currency）納法規範以健全洗錢防制。

許毓仁辦公室發出新聞稿指出，本次G20虛擬貨幣法規議程由日本國會眾議竹本直一（Naokazu Takemoto）擔任總召集人，邀請許毓仁分享台灣推動虛擬通貨法規及洗錢防制立法經驗，會中並與澳洲、日本、韓國、新加坡、香港等國家與地區的代表，簽訂加密貨幣法規以及洗錢防制互助MOU，更對G20峰會各國領袖分享日前出爐的金管會證券型代幣發行（Security Token Offer，STO）規範。

許毓仁表示，國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，FATF）在今年6月22日首度召開國際會議，要求所有成員國於一年內必須將虛擬通貨納入洗錢防制體系內，台灣作為第一個率先響應的國家實屬不易，除將帶動我國相關產業的發展，未來在國際上也將掌握產業話語權。

許毓仁說，在他的邀請下，日本國會眾議員、同時也是大阪G20高峰會區塊鏈小組召集人的竹本直一將出席下週在台灣舉辦的、亞洲最大的區塊鏈國際高峰會《亞洲區塊鏈高峰會 ABS2019》，並將簽署合作備忘錄，「台灣這次走在前頭，我們要掌握產業先機，擴大利基！」

許毓仁赴G20分享虛擬通貨法規及洗錢防制立法經驗。圖／許毓仁辦公室提供
許毓仁赴G20分享虛擬通貨法規及洗錢防制立法經驗。圖／許毓仁辦公室提供
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許毓仁赴G20分享虛擬通貨法規及洗錢防制立法經驗。圖／許毓仁辦公室提供
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洗錢許毓仁G20峰會

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