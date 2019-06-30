許毓仁赴G20峰會 簽加密貨幣法規、洗錢防制MOU

2019-06-30 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



2019年20國集團（G20）高峰會剛剛落幕，但卻是首次將虛擬通貨的監管議題納入正式議程。國民黨立委許毓仁日前也受邀出席G20高峰會，除分享台灣推動虛擬通貨法規及洗錢防制立法經驗，也與澳洲、日本、韓國、新加坡、香港等國家與地區的代表，簽訂加密貨幣法規以及洗錢防制互助MOU。

事實上，為了防堵虛擬通貨遭用於混淆金錢流向，立法院日前三讀通過許毓仁提出的洗錢防制法第5條修正案，正式將虛擬通貨（virtual currency）納法規範以健全洗錢防制。

許毓仁辦公室發出新聞稿指出，本次G20虛擬貨幣法規議程由日本國會眾議竹本直一（Naokazu Takemoto）擔任總召集人，邀請許毓仁分享台灣推動虛擬通貨法規及洗錢防制立法經驗，會中並與澳洲、日本、韓國、新加坡、香港等國家與地區的代表，簽訂加密貨幣法規以及洗錢防制互助MOU，更對G20峰會各國領袖分享日前出爐的金管會證券型代幣發行（Security Token Offer，STO）規範。

許毓仁表示，國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，FATF）在今年6月22日首度召開國際會議，要求所有成員國於一年內必須將虛擬通貨納入洗錢防制體系內，台灣作為第一個率先響應的國家實屬不易，除將帶動我國相關產業的發展，未來在國際上也將掌握產業話語權。