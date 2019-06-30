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影／韓粉崩潰！朱郭廣告尬新竹造勢場 想避都避不掉

2019-06-30 10:03聯合報 記者郭政芬╱即時報導

高雄市長韓國瑜的造勢活動今天在新竹縣府前廣場與縣政六路登場，一早不少韓國瑜的支持者抵達會場，眼尖的韓粉發現，造勢會場入口處的電子看板，竟然播放朱立倫政見「唯一支持朱立倫」、「拚國家的未來 朱立倫」、「7/8-7/14 電話民調唯一支持朱立倫」等內容，龐大的看板吸引許多人的關注。

看板大戰一波未平一波又起，進到會場內，距造勢大會主舞台30公尺外的大樓外牆，也掛起鴻海董事長郭台銘的看板，由於廣告看板就在舞台的右後方，等於韓粉抬頭就能看到，形成朱、韓、郭三位國民黨主力參選人，隔空交鋒的有趣畫面。更有韓粉大嘆，今天一下交流道就看到朱立倫的支持廣告，進到會場又換成郭台銘的廣告，「想避都避不掉」。

民眾劉濬潔表示，這是一種尊重的態度，很明顯在此花錢作看板，真的很刻意在宣傳。但是這並沒有不好，因為對於我們這些支持韓國瑜的人是不會改變的，甚至可以說廣告效益是「相反」的，「因為韓粉們會覺得很故意，我們會更堅定的支持韓國瑜」。

據了解，刊登電子看板的幕後神秘人物，是一位新竹地區的超級朱隊友，這面電子看板是新竹的黃金看板，位在竹北交流道下來，光明六路和縣政二路口，在新竹主要十字路口，更是今天韓國瑜新竹造勢場，支持者從交流道下來必經的路口，雙方較勁意味濃厚。

一早不少韓國瑜的支持者抵達會場，眼尖的韓粉發現，造勢會場入口處的電子看板，竟然播...
一早不少韓國瑜的支持者抵達會場，眼尖的韓粉發現，造勢會場入口處的電子看板，竟然播放朱立倫政見「唯一支持朱立倫」。記者郭政芬／攝影
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進到會場內，距造勢大會主舞台30公尺外的大樓外牆，也掛起鴻海董事長郭台銘的看板，...
進到會場內，距造勢大會主舞台30公尺外的大樓外牆，也掛起鴻海董事長郭台銘的看板，吸引民眾注目。記者郭政芬／攝影
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據了解，刊登電子看板的幕後神秘人物，是一位新竹地區的超級朱隊友。記者郭政芬／攝影
據了解，刊登電子看板的幕後神秘人物，是一位新竹地區的超級朱隊友。記者郭政芬／攝影
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更有韓粉大嘆，今天一下交流道就看到朱立倫的支持廣告，進到會場又換成郭台銘的廣告，...
更有韓粉大嘆，今天一下交流道就看到朱立倫的支持廣告，進到會場又換成郭台銘的廣告，「想避都避不掉」。記者郭政芬／攝影
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韓國瑜朱立倫新竹

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