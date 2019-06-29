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幫城市退燒 民間組「熱島退燒大聯盟」 助6都做示範

2019-06-29 23:23聯合報 記者鄭朝陽╱即時報導

聯合報推出「都市在發燒」系列專題探討都市熱島效應問題，引發官方與民間的熱烈回響，除六都要採取相關對策外，氣象達人、台灣防災產業協會理事長彭啟明和多位專業人士正發起籌組「熱島退燒大聯盟」，希望今年成為改善熱島效應的行動元年，結合各領域的力量與資源，作為社會的智庫，協助各都會區「退燒」。

彭啟明說，以往都市熱島效應都只是夏天的例行新聞，人們面對悶熱、酷暑只能自力救濟，躲在冷氣房裡避「熱災」，導致更多空調排放熱源的熱島效應惡性循環；今年聯合報推出系列報導，並提出多項解方，讓建築、環境、氣象、公衛、景觀等領域的朋友們相當有感，大家異口同聲地說「我們可以做點什麼？」希望一起行動，從今年就開始改變。

由於想要行動的聲音不斷湧出，大家公推彭啟明先出面號召，做初步整合。

彭啟明表示，改善熱島效應要從每一座城市做起，尤其人口集中的六都是重中之重，因此他與防災產業協會會員先拜會六都，尋求舉行論壇的合作，集合專家為該城市的熱島效應病因把脈，並盤點工作優先順序，之後除持續推動改善工程，也會發起連署，歡迎更多人加入「熱島退燒大聯盟」，響應這項讓城市變好的社會運動，也讓政府聽見民間渴望改變的聲音。

彭啟明表示，日本的產官學研已在幾年前整合起來，一起研究、找出面對酷熱傷害的因應方案，每年還有抗熱商品展，從中發展不少「熱商機」，台灣面對都市熱島效應日益嚴重，應該整合力量起而行，為下一代打造宜居城市，而「熱島退燒大聯盟」就是策動改變的引擎。  

彭啟明說，目前聯盟的運作構想是在六都各找一所大學作為運作據點，也是吸納各方專業能量的平台，盼在地問題能在地解決。他也希望台灣能有日本建築家安藤忠雄這樣的意見領袖，一起站出來帶領聯盟，推動改善熱島效應的環境工程。 

彭啟明已拜會台北、新北二都，台北市副市長彭振聲、新北市環保局長劉和然都已允諾今年合辦論壇，為雙北熱島現象進一步找問題、開解方。

台灣防災產業協會理事長彭啟明(右)與交大土木系教授單信瑜(左)拜會台北市副市長彭...
台灣防災產業協會理事長彭啟明(右)與交大土木系教授單信瑜(左)拜會台北市副市長彭振聲，決定啟動改善都市熱島效應工程。記者鄭朝陽／攝影
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彭啟明建築

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