蔡總統：不會用國家安全當做幌子

2019-06-29 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統29日在台南回應柯文哲。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲日前一番「國家主權意識都是屁話」，引發外界質疑。蔡英文總統今天表示，不論哪一黨派，國家安全和主權意識應該是大家的共識，國家安全本來就是執政者必須小心翼翼守護的重大事情，她不會用國家安全當做幌子，會非常認真且小心翼翼來守護國家安全。

蔡總統指出，最近為了拿掉國際上對台灣較偏負面的標籤，行政團隊、相關組織和產業人士盡了很大的努力，才有今天的成績，包括歐盟解除台灣稅務不合作名單、歐盟解除遠洋漁業黃牌、台灣從美國匯率操縱國名單除名、亞太防制洗錢第三輪評鑑報告台灣獲最佳評等，以及台灣將挑戰口蹄疫非疫區資格等，這些有助提升台灣在國際上的產業競爭力，對於整體國家形象也有正面幫助。

2019總統盃黑客松第二次工作坊今天舉辦，蔡總統下午親自出席並參觀各組成果，會後接受媒體採訪。

對於美國參議院通過國防授權法、美軍艦應繼續通行台海，蔡總統表示，近年來台灣與美國關係持續進展，總統感謝美國行政和立法部門對台灣正面的決議，確保台海穩定和區域和平。

有關媒體詢問總統在20歲到39歲年齡層的民調支持度居高，蔡總統指出，國家施政必須往前走，施政上對國家未來方向特別關注，政府在政策取向上希望將台灣帶往更好的未來，總統希望不論任何世代，一起把台灣未來做更好。

至於副手的問題，蔡總統表示，相關人選考量社會支持、黨的團結，以及未來勝選等3個因素，待適當時間到了，會向外界公布。

媒體也提及高雄市登革熱疫情，蔡總統指出，對於高雄市疫情，行政院全力支援，行政院長蘇貞昌積極任事，很多事情在很短時間內就有很大成效，她相信蘇貞昌也是提醒高雄市長韓國瑜，必須把精神放在疫情上，中央資源協助絕對沒問題。