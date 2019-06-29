親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大法官人事過關
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

金曲30／蓄鬍、憔悴 言承旭避談林志玲閃婚只提「他」

影／蔡英文出席「黑客松第二次工作坊」線上入黨增

2019-06-29 18:02聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

總統蔡英文下午出席總統盃「黑客松第二次工作坊」，逐一參觀每一組競賽隊伍，聽取作品介紹。

近期蔡英文總統民調逐漸攀升，尤其20至39歲年輕族群的支持度，領先藍白陣營潛在總統參選人。據了解，民進黨網路「線上入黨」人數過去一段時間也急速成長，蔡英文回應媒體提問表示，不管哪個世代，我們一起來把台灣的未來做得更好。

總統蔡英文下午出席總統盃「黑客松第二次工作坊」，逐一參觀每一組競賽隊伍，聽取作品...
總統蔡英文下午出席總統盃「黑客松第二次工作坊」，逐一參觀每一組競賽隊伍，聽取作品介紹。記者林俊良／攝影
分享
總統蔡英文下午出席總統盃「黑客松第二次工作坊」，逐一參觀每一組競賽隊伍，聽取作品...
總統蔡英文下午出席總統盃「黑客松第二次工作坊」，逐一參觀每一組競賽隊伍，聽取作品介紹。記者林俊良／攝影
分享
近期蔡英文總統民調逐漸攀升，尤其20至39歲年輕族群的支持度，領先藍白陣營潛在總...
近期蔡英文總統民調逐漸攀升，尤其20至39歲年輕族群的支持度，領先藍白陣營潛在總統參選人。蔡英文出席總統盃「黑客松第二次工作坊」，回應媒體提問表示，不管哪個世代，我們一起來把台灣的未來做得更好。記者林俊良／攝影
分享
總統蔡英文下午出席總統盃「黑客松第二次工作坊」，逐一參觀每一組競賽隊伍，聽取作品...
總統蔡英文下午出席總統盃「黑客松第二次工作坊」，逐一參觀每一組競賽隊伍，聽取作品介紹。記者林俊良／攝影
分享

蔡英文民進黨

相關新聞

影／檢座上銬劇並非諷扁 阿扁怒轟：廢掉監察院

2019-06-29 15:59

為羽球賽開球　馬英九：運動7千9百多公里很少打羽球

2019-06-29 15:39

不尷尬？討厭新潮流的柯文哲與新潮流潘孟安碰面...

2019-06-29 15:33

醫學期刊「刺絡針」將台列為中國一省 陳建仁聯名中研院士抗議

2019-06-29 14:32

蘇貞昌批未見有效防疫 高市：成效有目共睹

2019-06-29 14:05

年改實施將滿週年 總統府：無微調政策討論

2019-06-29 13:23

蘇貞昌秀國際認證政績 他酸「史上最無敵割稻尾王」

2019-06-29 13:14

羅智強：不讓蔡英文再囂張 辦100場護公投街講

2019-06-29 09:10

柯文哲嗆蔡英文：用仇恨、恐懼獲利 孫大千：突破盲腸

2019-06-29 08:28

蔡總統「準訪問」美國？ 府：最快下周公布行程

2019-06-29 00:47

觀察站／淘汰不適任司法官 實務待檢驗

2019-06-29 00:20

法官法修正過關 基層憂：另一個濫訴的開始

2019-06-29 00:15

法官法修正案三讀 評鑑、懲戒重大變革

2019-06-29 00:09

權威醫學期刊論文將台灣列中國 副總統去函要求更正

2019-06-28 22:57

工輔法像落日後還會升起 環保檢察官：不知為何而戰？

2019-06-28 21:04

館長越黑賺越大 多家廠商捧錢求「繼續罵中國」

2019-06-28 20:28

法官法三讀通過 設評鑑機制、貪汙沒收薪水與退休俸

2019-06-28 18:08

鄭文燦7月再訪美 國務院邀華府演講

2019-06-28 17:12

影／「實價登錄」髮夾彎？ 黃國昌：蔡政府背棄承諾

2019-06-28 16:55

柯文哲嗆國家主權是屁話 蔡英文在台南回應了

2019-06-28 16:40

手抖也要「堅持」！阿扁預告：7月將辦六場簽書會

2019-06-28 16:05

潘恒旭為小三通道歉 張宇韶：這樣才是小三通…

2019-06-28 15:22

影／柯：主權意識都屁話 再嗆蔡「仇恨恐懼最便宜有效」

2019-06-28 14:49

公布623經費細目 黃國昌：有人氣手腳不夠快來不及贊助

2019-06-28 14:33

法官法強渡關山 立委抨擊司改會議淪為大拜拜

2019-06-28 13:40

「公民割草行動」今天啟動罷免韓國瑜 首要目標3萬分

2019-06-27 13:08

王金平在金庸展抽上上籤「願望會在不知不覺中實現」

2019-06-27 12:06

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 09:04

周刊爆北農年薪400萬 韓：股東大會通過有何好查？

2019-06-26 10:59

韓國瑜要台灣當「塞子」 外交綠委：完全聽不懂

2019-06-26 09:55

韓國瑜又被嗆 陳其邁：嗆韓好像變「學生運動」

2019-06-25 15:37

韓國瑜明台中造勢 洪慈庸三問「發大財以外實質政見」

2019-06-21 13:07

為總統大選起跑？柯Ｐ一周請假3天、連跑5縣市

2019-06-20 10:12

參加抗韓聯盟？王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01

蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤

2019-06-18 21:45

誇郭董工作16小時 徐旭東趕緊再說：另一位也16小時

2019-06-18 13:18

韓國瑜影片被剪接 藍委批蘇貞昌變蘇導 應道歉

2019-06-18 12:34

國民黨應停止初選直接徵召韓國瑜？62%網友反對

2019-06-17 13:21

場邊觀察／一場場造勢挺韓能否換選票 下月初選便知曉

2019-06-15 19:18
看更多

熱門文章

柯文哲嗆蔡英文：用仇恨、恐懼獲利 孫大千：突破盲腸

2019-06-29 08:28

館長越黑賺越大 多家廠商捧錢求「繼續罵中國」

2019-06-28 20:28

國瑜夜市差點GG 緊急協調竹縣府同意綠帶擺攤

2019-06-28 21:16

旗津小三通爭議 韓國瑜押著潘恒旭道歉

2019-06-29 00:26

新莊王小姐提報告證非韓所生 網友灌爆王浩宇臉書諷：佛地魔

2019-06-29 10:38

郭台銘開支票：所有新生兒出生到六歲 由國家幫你養

2019-06-29 16:35

不挺韓國瑜選總統遭嗆蛋洗 警加強保護陸淑美

2019-06-28 19:09

蘇貞昌左打韓右卡柯戰功多 2020「蔡蘇配」浮出檯面？

2019-06-29 10:00

韓國瑜解除小三疑雲 李佳芬：消費此事的人該道歉

2019-06-29 11:18

韓國瑜新竹造勢 警方開放東元醫院周遭部分路口進出

2019-06-28 19:54

蘇貞昌秀國際認證政績 他酸「史上最無敵割稻尾王」

2019-06-29 13:14

高教機今年首飛？出廠？ 連總統都搞不清楚…

2019-06-29 08:00

工輔法像落日後還會升起 環保檢察官：不知為何而戰？

2019-06-28 21:04

加拿大代表談二度派駐台灣 笑稱是美夢成真

2019-06-29 12:01

新聞眼／韓家軍老掉槍 戰場該清一清了

2019-06-29 00:24

韓粉反動員杯葛七七抗議　馬英九：應不分黨派支持

2019-06-29 15:04

羅智強：不讓蔡英文再囂張 辦100場護公投街講

2019-06-29 09:10

甲動護4大法官過關 扁批：民進黨立院黨團已成一言堂

2019-06-28 21:06

政見會跳關打怪出經濟牌 郭台銘陣營：定比韓國瑜有梗

2019-06-29 11:55

正妹胸前貼韓國瑜貼紙喊「我愛你」 大讚：挺基層的政治人物

2019-06-29 14:39

就職半年 韓國瑜談14項施政亮點

2019-06-28 23:09

蔡英文民調破4成就不選？柯文哲：繼續看下去

2019-06-29 11:28

初選落敗將參選到底？郭台銘辦公室：有心人「編劇本」

2019-06-29 16:19

徐永明：想解除罷免壓力 韓國瑜只有「兩條路」可走

2019-06-29 12:22

蘇貞昌：請韓國瑜專心守住高雄、治好登革熱

2019-06-29 09:54

影／檢座上銬劇並非諷扁 阿扁怒轟：廢掉監察院

2019-06-29 15:59

郭台銘發表政見 請出布袋戲偶「素還真」

2019-06-29 16:01

未來要如何參選總統？ 王金平：世事如棋，乾坤莫測

2019-06-28 19:14

蔡英文變「辣台妹」年輕人挺 民進黨線上入黨也增加

2019-06-29 11:30

酸民投書喝巴拉刈防登革熱？韓國瑜：千萬別開玩笑觸法

2019-06-28 19:53

政見會韓國瑜提一半長照保險、一半國民年金的長照制度

2019-06-29 16:28

韓告吳子嘉案 「新莊王小姐」提親子鑑定…

2019-06-29 00:16

權威醫學期刊論文將台灣列中國 副總統去函要求更正

2019-06-28 22:57

郭台銘要韓守好高雄 朱立倫叫大家挺國民黨

2019-06-29 00:21

蔡總統「準訪問」美國？ 府：最快下周公布行程

2019-06-29 00:47

挺郭？挺韓？ 高市議員陳麗娜：7月15日前我挺韓國瑜

2019-06-29 17:08

韓國瑜私生女是誣陷 介文汲：要小心這兩人出重手

2019-06-28 19:22

行政院：防制洗錢 國際評鑑傳捷報

2019-06-28 21:54

韓粉反動員七七遊行 馬英九：跟黨派無關，是人民權利

2019-06-29 15:00

國民黨有兩套震撼劇本？朱立倫：只能有團結這套劇本

2019-06-29 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top