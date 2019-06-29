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國民黨政見會 周錫瑋唱茄子蛋「浪子回頭」

2019-06-29 17:20聯合報 記者程嘉文╱即時報導

台北縣前縣長周錫瑋參加國民黨總統初選，在今天的國政願景說明會中強調，全台有380萬人生活在貧窮裡，許多人得不到政府照顧。他也引述流行音樂團體「茄子蛋」的「浪子回頭」，形容年輕人的窘境：「在坎坷的路，騎我兩光的摩托車，我的人生就像狗屎。」

周錫瑋說，為了解人民生活，所以走遍台灣每一角落，發現許多窮困人得不到政府照顧。彰化有一個老先生，過世好幾天才被發現；有退伍老兵因為減少退俸，請不起外勞，所以自殺；有台南的朋友告訴他，當地年輕人的薪水是每月兩萬三千塊，照顧一個小孩就要那麼多。相較之下，自己當初卅歲時，月薪就有十萬元。當年的台灣，年輕人是有希望的，甚至可以挑工作。

他表示，既然朱立倫先前發言提到茄子蛋樂團，自己在此要唱一首茄子蛋的歌，來形容現在年輕人面臨的辛苦環境：「在坎坷的路，騎我兩光的摩托車，我的人生就像狗屎。」他也批評：「我希望你們每個從政的人不要再搞政治了！」

對於如何維持勞資和諧、保障勞工權益？周錫瑋說，民進黨的問題，就是執政一意孤行。勞資本來就有爭議，如果成本太高，公司賺不了錢，勞工也賺不到；但如果工作條件讓勞工做不下去，老闆也不可能獲利。

周錫瑋再度強調，真正問題是國家的經濟衰退了，台灣勞工付出的勞動力，在其他國家可能拿到三至七倍薪水。因業產也走不出去，消費力就降低；政府鎖國，能源政策不安定，外資當然進不來，「不要再犯民進黨的鎖國錯誤！」

周錫瑋。圖／報系資料照片
周錫瑋。圖／報系資料照片
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周錫瑋薪水民進黨

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