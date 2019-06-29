不尷尬？討厭新潮流的柯文哲與新潮流潘孟安碰面...

2019-06-29 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



曾脫口說出「新潮流不倒，台灣不會好」的台北市長柯文哲，今日造訪屏東進行市政交流，不過令外界好奇的是，屏東縣長潘孟安就屬民進黨新潮流一員，難道兩人見面不尷尬嗎？柯文哲在縣府門口受訪時表示，每個人都有多種身份，那只是其中一種身份而已，說完隨即轉身進入屏東縣政府。

日前，因台北市議員簡舒培質詢大巨蛋錄音檔，讓柯文哲動怒摔筆，事後還說出重話「新潮流不倒，台灣不會好」，今日卻又與新潮流的屏東縣長潘孟安進行市政交流，兩人見面互動「行禮如儀」，但上午潘孟安致詞時，北市府及屏縣府團隊都直視台上，唯獨柯文哲低頭看著手中書面資料。

潘孟安準備「排灣族三寶」陶壺、山豬矛、琉璃珠，代表勇士最高榮耀贈與柯文哲；柯文哲則回贈「101瓷杯」，但潘接過禮品後，一度伸手答謝，但柯文哲似乎沒注意到，轉身再拿動物園煎餅、文山包種茶葉，令潘孟安在台上一度尷尬。

潘孟安致詞時提及小琉球島上台北市政府土地，0.5公頃「護理之家」即將在年底啟用，更以「纏鬥」來形容爭取額外的1.7公頃土地做「全人關懷基地」，引起台下一陣笑聲。柯文哲除在致詞時回應點名，可找財政局長，在簡報過程中，特別再度回應關於小琉球土地播用的問題。而潘孟安在簡報時，也特別提出屏東縣府對於原住民、新住民的照顧政策相當完善，值得北市府也參考學習。