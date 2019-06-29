回應蘇揆酸言 高市府：謝謝指教，市政成績有目共睹

2019-06-29 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天在台南接受媒體採訪時談到高雄市，說高雄市沒看到有效防治登革熱，卻鬧出「小三通」首航笑話，該做的沒做，不該做的亂做。高雄市政府以新聞稿回應，感謝所有防疫人員的辛勞，也謝謝蘇的指教，更強調市政工作市府團隊不敢絲毫懈怠，半年來市政成績有目共睹。

高市府回應蘇貞昌院長談話內容如下：

「高市府表示，市政工作市府團隊不敢絲毫懈怠，半年來市政成績有目共睹。

針對登革熱疫情，市府更是全心投入，高雄市防疫團隊自疫情發生以來，每日戒慎以對，集結衛生，民政、環保、工務、水利、經發、農業等多個局處，以及各個重點行政區人力，積極投入第一線防治工作，由秘書長指揮的特別小組會議，更是每日定時召開，進行相關各局處的聯繫及溝通，落實所有包括病例採檢，孳生源及病媒蚊監測，防治，清除等相關工作，像近日就加強三民區安吉里週邊社區的擴大採檢，並針對左營、鳳山、苓雅、三民各區病媒蚊指數偏高的區里，加強孳生源清除，以降低病媒蚊密度，清除周邊公園髒亂點，以及加強果菜市場等地區的溝渠清疏等工作，時時調整強化各項防疫策略及步驟，並即時因應。