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蘇貞昌秀國際認證政績 他酸「史上最無敵割稻尾王」

2019-06-29 13:14聯合報 記者林政忠╱即時報導

行政院長蘇貞昌上午在臉書貼文，攜手打拚，用對方法，就能擦去國際社會對台灣的壞印象...
行政院長蘇貞昌上午在臉書貼文，攜手打拚，用對方法，就能擦去國際社會對台灣的壞印象。圖/取自蘇貞昌臉書
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行政院蘇貞昌上午在臉書貼文，這些年來台灣已經從三大國際黑名單中除名，分別是歐盟稅務不合作灰名單除名、美國匯率操縱國名單除名、歐盟漁業黃牌名單除名，接下來，他要請大家一起集氣，做好防疫，「因為我們就要申請口蹄疫拔針非疫區，讓台灣豬肉重新走向國際」。

草協聯盟發起人李正皓指出，剛剛看到蘇貞昌臉書宣傳照片，差點沒吐血，他正式封蘇貞昌為「史上最無敵割稻尾王」

他說，這4個蘇貞昌列的政績，沒有一個是蘇任內推動的，幾乎都是前閣揆林全、賴清德的功勞，只是剛好在蘇貞昌任內結案，最扯的是其中「美國匯率操縱國民名單」的推動根本跟蘇貞昌完全無關，蘇貞昌怎麼有臉列在自己的政績上？

李正皓指出，台灣名列美國匯率操縱國民名單的由來，是因為美國財政部於2016年上半年向國會遞交「美國主要貿易夥伴之外匯政策」半年度報告，將台灣、中國、南韓、日本及德國等5個貿易夥伴，列入全新觀察名單，並點名這些國家外匯政策，可能對美國造成不公平的貿易利益，此後台灣主動降低干涉匯率行為，於2017年10月除名。

他質疑，蘇貞昌何時才上任行政院院長的？2019年1月14日。拿自己根本還沒上任的事情當自己的政績，這真的是無敵割稻尾王。

李正皓整理貼出所有政策的始末，以及政策歷任的行政院長，蘇貞昌要割稻尾沒關係，難道不用感謝林全、賴清德的努力嗎？

＃歐洲稅務不合作名單

2017年起，歐盟逐年檢視各國在「租稅透明度」、「稅制公平性」與「落實反稅基侵蝕及利潤移轉（BEPS）措施」的作為，並於當年12月首度發表不合作名單及觀察名單，並且將台灣列入。

爾後，經過一年多努力，隨著台灣今年起加入實施「共同申報準則」（CRS），強化落實BEPS，並修正自貿區設置管理條例中，涉及國內外客戶在所得稅上差別待遇的條文後，終於於2019年3月成功從「灰名單」中除名。

政策歷經行政院長：賴清德（12.5個月）、蘇貞昌（2.5個月）

＃美國匯率操縱國民名單

美國財政部於2016年上半年向國會遞交「美國主要貿易夥伴之外匯政策」半年度報告，將台灣、中國、南韓、日本及德國等5個貿易夥伴，列入全新觀察名單，並點名這些國家外匯政策，可能對美國造成不公平的貿易利益，此後台灣主動降低干涉匯率行為，於2017年10月除名。

政策歷經行政院長：林全（11個月）、賴清德（1個月）

＃口蹄疫拔針一年OIE非疫區

台灣養豬業2018年7月1日起停打疫苗，迄今零病例，若繼續維持到2019年7月30日，農委會將向世界動物衛生組織（OIE）提報告，將於明年5月OIE年會正式認可台灣為非疫區。

政策歷經行政院長：賴清德（6.5個月）、蘇貞昌（5.5個月）。

＃歐盟漁業黃牌名單除名

國際組織舉發台灣遠洋漁業涉嫌IUU（非法、未報告及不受規範）行為，歐盟在2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，台灣於2016年7月立法院三讀通過「遠洋漁業條例」、「投資經營非我國籍漁船管理條例修正」及「漁業法部分條文修正」等遠洋漁業三法。法案通過後，3年多來漁業署、海熊數持續落實執法、監控預防違規，以及進行國際合作，有目共睹，所以歐盟黃牌於2019年6月得以解除。

政策歷經行政院院長：林全（14個月）、賴清德（15.5個月）、蘇貞昌（4.5個月）。

蘇貞昌行政院歐盟

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