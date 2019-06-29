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羅智強：不讓蔡英文再囂張 辦100場護公投街講

2019-06-29 09:10聯合報 記者林政忠╱即時報導

台北巿議員羅智強。 圖／聯合報系資料照片
台北巿議員羅智強。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨台北市議員羅智強今天在臉書宣布，他要重返街頭，舉辦100場街講護公投，首場護公投街講明天下午4點在大安森林公園登場。

羅智強說，前紐約市長彭博曾説，「當政客試圖轉移焦點，來掩蓋無能，這時，你不可以分心」。蔡英文用「香港反送中」來掩蓋「公投被送終」，閹割了人民的公投權！禁止公投綁大選，其結果就是柯文哲説的，「幾乎不再會有公投通得過」。

「蔡英文為什麼敢如此囂張？」羅智強說，因為蔡英文知道，有「香港反送中」，「公投被送終」的新聞不會燒太大。因為蔡英文知道，她有無數國家資源、小英網軍、綠色媒體，幫她「轉移焦點」。因為蔡英文知道，她可以讓大家「分心」。

羅智強說，他要告訴蔡英文，他就是「不分心」，也要喚醒台灣人民「不分心」。他決定重回街頭，站上肥皂箱演講，用100場街頭演講，告訴大家，蔡英文是如何粗暴地閹割公投權。

他說，去年他一面看板不掛，用街頭演講得到40391票支持，今天他決定再次走上街頭，拿起麥克風演講。不管刮風下雨，不怕炎炎夏日，「我要用100場街講正告蔡英文，我們不分心！」

羅智強說，如果願意支持他的理念，希望大家訂閱「戰神94強」，因為，戰神94強將是一個「不分心」、專心監督執政者的義勇軍；每一個人都有責任成為戰神，守護台灣民主。

蔡英文公投羅智強2020選舉

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