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蔡總統「準訪問」美國？ 府：最快下周公布行程

2019-06-29 00:47聯合報 記者林敬殷／台北報導

蔡英文總統（前）昨天到陸軍官校主持三軍六校院畢業典禮，三軍儀隊軍禮迎接。 記者劉...
蔡英文總統（前）昨天到陸軍官校主持三軍六校院畢業典禮，三軍儀隊軍禮迎接。 記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統預計下月中旬出訪加勒比海三邦交國，過境美國期間，也將首度造訪紐約及丹佛。由於此次出訪在美國停留天數較過去多，因此，外界以「準訪問」來形容此次過境美國的安排。

外傳蔡總統過境美國天數占出訪行程約一半，不過，總統府昨天表示，有關蔡總統出訪事宜，有確定安排規畫就會適時說明，請外界避免不必要的臆測。至於過境美國被形容「準訪問」，相關人士也表示，過境安排就是過境安排，創造名詞不必要、也沒有任何實質意義，外界不用聯想或揣測。

據了解，蔡總統預定七月十一至廿二日出訪，將訪問我國在加勒比海「三聖」友邦，包括聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯。過境美城市，則是美東的紐約和美中的丹佛。總統府最快下周對外公布總統出訪行程。

蔡總統此次是上任後第七次出訪，並首度過境紐約，前總統陳水扁及馬英九出訪均曾過境紐約，一般認為美方在此次蔡總統過境安排，應會彰顯台美關係近三年的長足進展。據了解，總統府秘書長陳菊、總統府副秘書長劉建忻都會陪同蔡總統出訪，不過，陳菊比照上次出訪，留在美國宣慰僑胞，不會跟隨蔡總統前往三聖。

至於蔡總統回程的過境地科羅拉多州丹佛市，除了是友台的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納的選區，相鄰的懷俄明州州長戈登昨也公開爭取。據了解，台美雙方經過討論後，在行程安排及時間許可下，不排除前往。

【華盛頓記者張加／廿七日電】美聯社報導，懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）廿七日表示，台灣代表團到科羅拉多州時，會順道訪問懷俄明州；戈登並說，台灣總統蔡英文很想來到懷俄明州。

戈登辦公室廿七日透過電郵回覆本報記者指出，美聯社的報導正確，但目前尚無法確認是否會造訪。

蔡英文紐約台美關係陳菊

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