觀察站／淘汰不適任司法官 實務待檢驗

2019-06-29 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔



法官法昨在立法院完成修法，能否淘汰不適任司法官，仍待觀察。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

法官法昨在立法院完成修法，目標在淘汰不適任的司法官，這是總統蔡英文的司法改革重要政見、也是司改國是會議一項重點決議，但新法是否真能建立不肖司法人員退場機制，實務界及司改團體都認為仍有待觀察。

新的法官法訴求案件當事人可直接就個案聲請法官、檢察官評鑑，不似舊法民眾要透過與司法有關團體聲請；另外，對出事的法官不得申請資遣或退休、離職後法官受懲戒者可以被剝奪退休金，都是外界要求已久、值得肯定之處。

不過，民眾直接聲請評鑑，實務上真正進入評鑑的案件有多少，仍要看未來子法訂定的門檻、篩選審查機制如何運作，能否發揮應有的監督功能，讓怠惰、輕忽民眾權利、不適合辦案、審案的司法官都能有所警惕、知所進退，了解實務運作者，心中仍有大問號。

以目前實務常見狀況，打官司的民眾對結果不滿者，不管是向法院、地檢署、法務部、司法院、甚至監察院陳情者眾，監察院收到的陳情案件總以訴求司法不公者為眾，但真正能成案者比例可說是微乎其微。

未來法官或檢察官評鑑委員會可預期將面對排山倒海而來的案件，但能否集中火力調查真正重要的案件，才是能否淘汰不適任司法官的關鍵，更是此一司改重要法案能否實際發揮功能的重要挑戰。

新法好處是督促司法官偵審案件更謹慎小心，但是否造成司法官無形壓力，或如監委陳師孟作風般，造成「寒蟬效應」，都有待未來逐案檢驗。