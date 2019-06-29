法官法修正過關 基層憂：另一個濫訴的開始

2019-06-29 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北報導



法官法修正案完成三讀，基層肯定，但也有人擔心產生濫訴情況。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

法官法修正草案昨通過立法院三讀，未來當事人、犯罪被害人能直接請求評鑑法官和檢察官，並延長請求評鑑的時效等。基層對於新法能否真正汰除不適任司法官持保留態度，反而擔心未來請求評鑑案件量暴增，成為「另一個濫訴的開始」。

司法院發布新聞稿指此次修法是回應社會各界要求，持續推動司法改革的重要里程碑，修法後已建立外部參與多元、程序保障周全、懲戒流程加速、處罰即時有感的新時代法官監督淘汰機制。

一名資深法官說，相較於先前特定版本的草案，此次修法通過的大部分為司法院版的草案，較能被外界所接受；但當事人直接請求評鑑，案件量想必暴增不少，未來法官評鑑委員會是否有足夠能力、人力和時間審酌案件，成為一大隱憂。

基層檢察官表示，法官或檢察官並非服務業，偵審案件不可能讓兩造均滿意，辦案就一定有一方不滿意，未來請求評鑑的案件如雪片般飛來，數量較以往增加數倍，「這會是另一個濫訴的開始」。

劍青檢改成員林達昨肯定此次修法是回應司改國是會議的決議，兼顧司法獨立、司法官評鑑機制，尤其排除掉特定民間團體的評鑑請求權，還給司法訴訟公平性。

民間司改會肯定此次修法在評鑑機制及職務法庭的變革有進步，但對新法能否有效淘汰不適任法官、檢察官，認為有待觀察。