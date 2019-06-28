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風向變？長榮罷工投票 工會代表疑：撐得下去嗎

2019-06-28 23:02聯合報 記者許政榆╱即時報導

長榮罷工投票意見分歧！今晚10點開始進行罷工期間重大事項意向調查投票，桃園市空服員工會理事廖以勤、王美心及黃蔓鈴，在投票前向會員喊話，「我也不想退，但更不想空地撕裂」，哭訴罷工期間巨大壓力，在面對董事長林寶水會談後，更必須面對現實「我們還是要回去」希望會員投下同意票結束罷工，而台下會員十分心疼，不斷喊「加油」、「我們會一直在這」隨後空服員郭芷嫣則跳出來喊話，高喊「再給我們10天，我們要更好的方案」堅決持續罷工。

廖以勤說，剛剛有打給董事長林寶水，跟他聊半小時，希望董事長方案弄好一點，讓她告訴會員回家路更有尊嚴，談判過程好幾位學姊都在裡面，她那時包包背起來想離開了，這個方案是汙辱沒錯，但必須面對現實，大家還是要回去，說到這裡，台下會員則對廖喊「學姊不要走，我們都在這裡。」

廖以勤說，董事長說如果再這樣下去，地勤也會罷工，公司會毀了，她知道空服員，跟那時封鎖線衝出來罵的地勤內勤不一樣。

王美心則說，進場協商每個人壓力都很大，這件事是成是敗，繼續罷還是不罷，就透過民主決議，如果大家選擇同意接受方案，那她明天會去勞動局協商、簽約，如果選擇不同意方案，必須回到談判原點，也沒有辦法從現有拿到的方案往上談了。

王美心說，大家都背負很大的壓力，每天有人傳訊息給她說「學姊，對不起，我努力了，我的家人不同意，真的很抱歉，我家裡還有小孩要養」，她看到罷工棚人數一天比一天還少，請假的人越來越少、或是沒來的人，當大家投下同意票，兩千九百多票，三寶數量只有兩千三百多票，「你們覺得夠團結嗎？」，她也坦言沒有自信，在下一個10天，甚至20天，資方不會出來跟你協商，空服員就呆呆苦坐在這，大家怎麼辦，她承受很大壓力，讓大家選擇用民主方式，既然大家有決心，追求民主意志，投票來決定。

桃園市空服員工會理事廖以勤、王美心及黃蔓鈴，在投票前向會員喊話，「我也不想退，但...
桃園市空服員工會理事廖以勤、王美心及黃蔓鈴，在投票前向會員喊話，「我也不想退，但更不想空地撕裂」。記者陳夢茹／攝影
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罷工空服員投票
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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