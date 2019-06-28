風向變？長榮罷工投票 工會代表疑：撐得下去嗎

2019-06-28 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



長榮罷工投票意見分歧！今晚10點開始進行罷工期間重大事項意向調查投票，桃園市空服員工會理事廖以勤、王美心及黃蔓鈴，在投票前向會員喊話，「我也不想退，但更不想空地撕裂」，哭訴罷工期間巨大壓力，在面對董事長林寶水會談後，更必須面對現實「我們還是要回去」希望會員投下同意票結束罷工，而台下會員十分心疼，不斷喊「加油」、「我們會一直在這」隨後空服員郭芷嫣則跳出來喊話，高喊「再給我們10天，我們要更好的方案」堅決持續罷工。

廖以勤說，剛剛有打給董事長林寶水，跟他聊半小時，希望董事長方案弄好一點，讓她告訴會員回家路更有尊嚴，談判過程好幾位學姊都在裡面，她那時包包背起來想離開了，這個方案是汙辱沒錯，但必須面對現實，大家還是要回去，說到這裡，台下會員則對廖喊「學姊不要走，我們都在這裡。」

廖以勤說，董事長說如果再這樣下去，地勤也會罷工，公司會毀了，她知道空服員，跟那時封鎖線衝出來罵的地勤內勤不一樣。

王美心則說，進場協商每個人壓力都很大，這件事是成是敗，繼續罷還是不罷，就透過民主決議，如果大家選擇同意接受方案，那她明天會去勞動局協商、簽約，如果選擇不同意方案，必須回到談判原點，也沒有辦法從現有拿到的方案往上談了。