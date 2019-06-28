工輔法像落日後還會升起 環保檢察官：不知為何而戰？

2019-06-28 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



立法院修正工廠管理輔導法，再給取得臨時工廠登記證的農地違章工廠有20年的落日期限，彰化地檢署檢察官說，台灣是「落日」後又會太陽升起，建議各縣市政府在地方自治條例自行明訂「工廠排放未經處理的廢水汙染水源和農地，經判刑確定者，現址永遠不得復工」，才能嚇阻業者心存僥倖。

立法院強勢三讀通過「工廠管理輔導法」增修條文，第28之5條的落日條款引起爭議，增修條文明訂低汙染的既有未登記工廠，須在修法後10年內取得「特定工廠登記證」，而「特定工廠登記證」落日期限為修法後20年。

彰化縣是台灣的重要糧倉，農地遭含重金屬的廢水汙染事件頻傳，衍生食安問題；2013年12月開始，彰化檢察官主動站到第一線，經常指揮環保署稽查大隊、保七環保警察和彰化縣環保局，查緝工廠排放未經處理的廢水汙染灌溉水源和農地，不少合法和違章工廠負責人被起訴，都下重判還重罰，仍有不少業者心存僥倖。

彰化地檢署負責國土安全的主任檢察官王銘仁說，政府和立法院增修工輔法大開後門，對守法的業者很不公平，因違章工廠的營運成本低，有很大的削價競爭空間；彰化縣這幾年已有多家合法、有臨時工廠登記者的違章業者，遵守政府法令，花大錢在彰濱工業區買地興建新工廠，沒想到落日條款再延長20年，讓這些業者有被騙的感覺。

王銘仁說，還有低汙染竹定標準是什麼？根本無法量化規定，行政院和立法院聯手增修工輔法條文，只是大開後門，沒有處罰，廢水汙染水源和農地問題是難以改善；希望能在工輔法的子法或縣市的地方自治條例明文增加重罰規定，

「近6年來，彰化檢方積極查緝工業水汙染灌溉水源及農地行為，有不少合法的大型工廠雖擁有標準的處水處理設備，仍會備而不用，或合法掩護非法，怎能期待違章工廠自律？」長期偵辦工業廢水汙染水源和農地的檢察官說，工輔導的落日條款一延再延，從5年拉長到10年，如今再延長20年，他對台灣的環境和農地非常憂慮。