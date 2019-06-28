親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大法官人事過關
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
年改一周年檢討
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

法官法三讀通過 設評鑑機制、貪汙沒收薪水與退休俸

罷工最快29日落幕 長榮勞資雙方達共識禁止秋後算帳

法官法三讀通過 設評鑑機制、貪汙沒收薪水與退休俸

2019-06-28 18:08聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

立法院臨時會今日三讀通過《法官法》部分條文修正案，其中關於評鑑機制及職務法庭多有變革。關於司法官評鑑制度，修法前人民僅能經由民間團體請求評鑑，修法後，三讀條文第卅五條明定個案當事人及犯罪被害人可以直接請求評鑑。

第卅六條修正則將請求對司法官的評鑑時效合理延長，修法前若要請求評鑑檢察官或法官，必須於偵查終結或該審終結起算二年提出，否則超過時效。過去常發生當事人於訴訟未確定前，往往不敢得罪司法，訴訟確定後想提出評鑑請求，卻已經超過時效的問題。新法修正為為訴訟確定後3年內皆可提出評鑑，延長了評鑑時效。

新法也縮短了冗長的評鑑相關程序。過去評鑑委員會認為有懲戒之必要，應先移送監察院，再由監察院提出彈劾，由職務法庭審理，程序冗長重複，新法將第卅九條修改為評鑑委員會可以直接移送職務法庭審理。

三讀條文第四十一之一條明文規定，請求評鑑人可以到會陳述意見，聲請調查證據以及閱卷。過去對於請求評鑑人在評鑑程序有何權利，並無明文規定。

三讀條文明定，法官或司法院大法官有貪汙行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受免職、撤職等懲戒處分，應繳回其停職期間所領之本俸。為使對退休或離職法官的懲戒發揮實效，在法官懲戒處分種類中，這次修法也增加剝奪退休金及退養金等款。

有鑒於職務法庭是由五名職業法官擔任，曾發生官官相護的再審案件。新法第四十八條明定，職務法庭改採參審制，由三名職業法官及二名參審員組成。而職務法庭的裁判由原本的一級一審，變更為一級二審；第二審案件應於六個月內審結。

另外，為因應《法官法》中職務法庭制度之變革，牽涉公務員懲戒委員會之職掌及組織變更，稍後也將一併三讀通過《公務員懲戒委員會組織法部分條文》，新法明定公懲會設職務法庭，審理法官法第四十七條第一項各款案件，其合議庭成員依法官法第四十八條、第四十八條之二定之；另關於受命委員之職權、違反受命委員所發維持法庭秩序命令之法律效果等條文，均增列「受命法官」等文字。

歷經十多小時審查，法官法修正條文終於在傍晚完成審查，院長蘇嘉全敲下議事槌後三讀通...
歷經十多小時審查，法官法修正條文終於在傍晚完成審查，院長蘇嘉全敲下議事槌後三讀通過。記者杜建重／攝影
分享

民進黨立院黨團在法官法三讀通過後，在議場拉出「不適任法官快淘汰」的布條表達立場。...
民進黨立院黨團在法官法三讀通過後，在議場拉出「不適任法官快淘汰」的布條表達立場。記者杜建重／攝影
分享

公務員監察院立法院
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

影／「實價登錄」髮夾彎？ 黃國昌：蔡政府背棄承諾

2019-06-28 16:55

鄭文燦7月再訪美 國務院邀華府演講

2019-06-28 17:12

柯文哲嗆國家主權是屁話 蔡英文在台南回應了

2019-06-28 16:40

手抖也要「堅持」！阿扁預告：7月將辦六場簽書會

2019-06-28 16:05

潘恒旭為小三通道歉 張宇韶：這樣才是小三通…

2019-06-28 15:22

影／柯：主權意識都屁話 再嗆蔡「仇恨恐懼最便宜有效」

2019-06-28 14:49

公布623經費細目 黃國昌：有人氣手腳不夠快來不及贊助

2019-06-28 14:33

雙城論壇不期而遇劉結一？ 柯文哲：對方做什麼管不了

2019-06-28 14:30

蔡英文民調衝第一？學者：可能是虛胖

2019-06-28 14:28

火線評論2020／藍綠白這盤棋 撲朔迷離

2019-06-28 14:25

法官法強渡關山 立委抨擊司改會議淪為大拜拜

2019-06-28 13:40

蘇貞昌再批高雄小三通是鬧劇 要求查有無詐欺犯罪

2019-06-28 12:31

時代力量分成派 王浩宇：區域立委恐怕全滅

2019-06-28 11:57

三軍六校畢典 蔡英文：和平不靠施捨靠自己捍衛

2019-06-28 11:40

法官法修法草案今將通過 民眾有這三大影響

2019-06-28 11:35

見劉結一會擔心被抹紅？ 柯：還沒出發已經在擔心了

2019-06-28 11:11

桃園綠委初選落敗 陳賴素美：不排除脫黨參選

2019-06-28 11:06

挺郭不挺韓！藍高市議會總召曾俊傑7月為郭辦基層座談

2019-06-28 10:51

QA測驗／政壇夯話題知多少？ 柯P4字心願曝光、小英老把這句話掛嘴邊

2019-06-28 10:32

蔡英文七月訪美國懷州？ 州長辦公室：希望促成

2019-06-28 10:14

薩爾瓦多總統替薩中邦交背書 與台復交機率渺茫

2019-06-28 08:57

蔡英文7月仍可能訪美！懷俄明州長：台灣總統很急著來

2019-06-28 08:19

韓提當總統四條件 林濁水提「第五條件」大家才不怕

2019-06-28 07:45

我派員赴美國海岸巡防隊受訓 結訓儀式懸掛我國旗

2019-06-28 02:34

「小三通」疑詐欺…政院喊查 高雄警方：正調查中

2019-06-28 00:36

高市「小三通」爭議 蘇貞昌批鬧劇

2019-06-28 00:21

農地違章工廠再續命！工輔法修正案三讀 落日年限20年

2019-06-28 00:15

延長評估期限？索羅門：台索邦交 年內決定

2019-06-28 00:12

宜蘭立委選舉／藍推呂國華 黃定和擬脫黨參選

2019-06-27 23:36

台東藍委初選 李建智勝出

2019-06-27 22:57

民進黨基、竹市及花縣立委 7月10日中執會完成提名

2019-06-27 22:03

柯文哲「不期而遇」劉結一 陸委會：都是刻意安排

2019-06-27 20:34

扁看旗津溫州小三通事件 諷高市府「歹年冬厚肖人」

2019-06-27 20:24

工輔法三讀通過 非法農地工廠20年內落日

2019-06-27 19:16

陳其邁出席高通大樓動土典禮 張善政臉書痛批蔡政府

2019-06-27 19:15

柯文哲若想與劉結一來個「不期而遇」陸委會：請補件

2019-06-27 18:55

陳明通7月訪美跑透透 美東美西各一場演講

2019-06-27 18:50

又在院會被蘇貞昌噹 高雄市府也給中央2點「提醒」

2019-06-27 18:09

國民黨地方黨部倒戈？外牆掛民進黨立委廣告有原因

2019-06-27 16:34
看更多

熱門文章

北檢傳訊新莊王小姐 她提鑑定報告：女兒是與前夫所生

2019-06-28 12:40

韓國瑜遭學生抗議 韓粉肉搜模範生母親卻找錯人

2019-06-28 10:20

小三通爭議 高雄市長韓國瑜率團隊公開道歉

2019-06-28 13:39

黃捷批韓國瑜沒擔當 孫大千反問：妳為防疫做了什麼？

2019-06-28 09:28

罷韓連署書一天收到3千份 公民團體：高雄人積怨已久

2019-06-28 11:12

蘇貞昌如果說了那句話 韓國瑜：我一定當場眼淚掉下來

2019-06-28 10:46

韓提當總統四條件 林濁水提「第五條件」大家才不怕

2019-06-28 07:45

工輔法三讀通過 非法農地工廠20年內落日

2019-06-27 19:22

【即時短評】成也高雄、敗也高雄 韓國瑜關中要地失火

2019-06-28 11:07

港媒：郭台銘擬2套劇本 若組「第三勢力」藍憂慮

2019-06-28 14:47

蔡英文7月仍可能訪美！懷俄明州長：台灣總統很急著來

2019-06-28 08:19

新莊王小姐提親子鑑定振奮韓粉 怒嗆王浩宇：出來面對

2019-06-28 16:00

觀察站／國防部四巨頭 海軍為何輪空

2019-06-28 00:29

除「大港你贏了」 黃暐瀚聽周錫瑋這個政見差點流眼淚

2019-06-28 11:58

陳其邁出席高通大樓動土典禮 張善政臉書痛批蔡政府

2019-06-27 19:15

胡幼偉：郭粉支持郭台銘 有兩大錯覺

2019-06-28 07:36

蔡系大法官 將左右3大釋憲案

2019-06-28 00:19

美參議院通過國防授權法 支持對台軍售

2019-06-28 04:20

黃光芹：我會邀韓國瑜一起上法庭 真相有待司法喚醒

2019-06-28 13:05

工輔法三讀通過 非法農地工廠20年內落日

2019-06-27 19:16

新任參謀總長沈一鳴 以柔克剛的帥哥上將

2019-06-27 22:16

蔡英文繼續做總統台灣會怎樣？柯文哲：大家搖頭比較多

2019-06-27 21:49

沈一鳴接參謀總長 熊厚基掌空軍

2019-06-28 00:21

罷免韓國瑜演雙殺？ 王鴻薇提兩點：只是帶風向、假議題

2019-06-28 13:36

【即時短評】韓國瑜封關秀撐民調 朱立倫尾盤演出急拉

2019-06-28 13:16

國軍將官搬風7月1日大布達 後備指揮官姜振中接任

2019-06-28 12:09

韓國瑜向市民報告：施政半年路平135條 增6千就業機會

2019-06-28 12:02

挺郭不挺韓！藍高市議會總召曾俊傑7月為郭辦基層座談

2019-06-28 10:51

黃捷批韓防疫沒擔當 孫大千回：妳要疾呼或翻白眼嗎？

2019-06-28 13:00

意識形態作怪…大法官提名 曾惹出「大屠殺」

2019-06-28 08:00

柯文哲五大卡關工程 總統大選前恐無望完工

2019-06-27 23:41

時代力量分成派 王浩宇：區域立委恐怕全滅

2019-06-28 11:57

薩爾瓦多總統替薩中邦交背書 與台復交機率渺茫

2019-06-28 08:57

柯文哲嗆國家主權是屁話 蔡英文在台南回應了

2019-06-28 16:40

韓國瑜周日新竹造勢 今天中午起三階段交管

2019-06-27 23:11

我派員赴美國海岸巡防隊受訓 結訓儀式懸掛我國旗

2019-06-28 02:34

韓粉狂熱恐傷團結 藍黨務高層：韓國瑜無奈、無從約制

2019-06-28 14:39

非韓不投能量多大？ 學者俞振華：推估有百萬人

2019-06-28 12:11

調查報導／軍人年資差一點 會不會年改後差很多？

2019-06-28 15:09

網路罷免韓國瑜 愈演愈烈

2019-06-27 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top