法官法三讀通過 設評鑑機制、貪汙沒收薪水與退休俸

2019-06-28 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



立法院臨時會今日三讀通過《法官法》部分條文修正案，其中關於評鑑機制及職務法庭多有變革。關於司法官評鑑制度，修法前人民僅能經由民間團體請求評鑑，修法後，三讀條文第卅五條明定個案當事人及犯罪被害人可以直接請求評鑑。

第卅六條修正則將請求對司法官的評鑑時效合理延長，修法前若要請求評鑑檢察官或法官，必須於偵查終結或該審終結起算二年提出，否則超過時效。過去常發生當事人於訴訟未確定前，往往不敢得罪司法，訴訟確定後想提出評鑑請求，卻已經超過時效的問題。新法修正為為訴訟確定後3年內皆可提出評鑑，延長了評鑑時效。

新法也縮短了冗長的評鑑相關程序。過去評鑑委員會認為有懲戒之必要，應先移送監察院，再由監察院提出彈劾，由職務法庭審理，程序冗長重複，新法將第卅九條修改為評鑑委員會可以直接移送職務法庭審理。

三讀條文第四十一之一條明文規定，請求評鑑人可以到會陳述意見，聲請調查證據以及閱卷。過去對於請求評鑑人在評鑑程序有何權利，並無明文規定。

三讀條文明定，法官或司法院大法官有貪汙行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受免職、撤職等懲戒處分，應繳回其停職期間所領之本俸。為使對退休或離職法官的懲戒發揮實效，在法官懲戒處分種類中，這次修法也增加剝奪退休金及退養金等款。

有鑒於職務法庭是由五名職業法官擔任，曾發生官官相護的再審案件。新法第四十八條明定，職務法庭改採參審制，由三名職業法官及二名參審員組成。而職務法庭的裁判由原本的一級一審，變更為一級二審；第二審案件應於六個月內審結。

另外，為因應《法官法》中職務法庭制度之變革，牽涉公務員懲戒委員會之職掌及組織變更，稍後也將一併三讀通過《公務員懲戒委員會組織法部分條文》，新法明定公懲會設職務法庭，審理法官法第四十七條第一項各款案件，其合議庭成員依法官法第四十八條、第四十八條之二定之；另關於受命委員之職權、違反受命委員所發維持法庭秩序命令之法律效果等條文，均增列「受命法官」等文字。

歷經十多小時審查，法官法修正條文終於在傍晚完成審查，院長蘇嘉全敲下議事槌後三讀通過。記者杜建重／攝影 分享 facebook