潘恒旭為小三通道歉 張宇韶：這樣才是小三通…

2019-06-28 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任半年，市府團隊上午在市府鳳山行政中心召開施政亮點記者會，會後韓國瑜要求觀光局長潘恒旭留下，並由副市長葉匡時說明「小三通事件」調查結果，潘恒旭坦承疏失並道歉，東吳法律系兼任助理教授張宇韶以「高雄小三通爭議，拔掉了藍營理性思辯的塞子」為題，認為此事直接反映台灣社會「顏色立場導致理盲」的政治現象。

張宇韶指出，討論公共政策或寫評論存有政黨立場與價值偏好是正常的狀態，政治本來就是管理眾人之事，舉凡與人有關的事務豈有「價值中立」的可能？要求批判者與辯護者要超然客觀，只會陷入某特定媒體所標榜的「無色覺醒」般的荒謬，說穿了這只是「扛中立之名，行護航之實」或此地無銀三百兩的遁辭。

日前高雄「旗津/溫州」的小三通統戰謊言，在時代力量與民進黨議員、立委的查證與揭發下，陸委會隨即發出新聞稿說明此一事件存在的爭議與法律責任，即便韓國瑜置身事外，觀光局長潘恆旭在其臉書發出無關痛癢毫無誠意的道歉，多數社會大眾大抵理解此一鬧劇的責任歸屬，同時對於「中國對台銳實力攻勢」有了實際的機會教育。

張宇韶面對這麼離譜的政治錯誤，藍營竟以「民進黨之前也推動安平/廈門『小三通』」為由，試圖透過「民進黨自己可以，高雄就不行」的似是而非的邏輯，營造中央打壓高雄執政黨卡韓的印象。這番說詞出自韓國瑜本人口中尚可理解，然而，這些反駁出若自於擁有政府公務經驗、長期立院助理案資歷或資深媒體人口中，直接反應台灣社會「顏色立場導致理盲」的政治現象。

這些高舉「綠營標準不一」的護航者，顯然刻意混淆「官方政策/違法欺騙」與「兩岸航線/小三通」之間的差異。

張宇韶說，簡言之，安平港是政府開放的直航港口，金門則為「小三通」港口，所謂「安平-金門-廈門」小三通航線案例，實為航運業者事前遵循「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第4條相關規定，向交通部航港局提出金門-廈門小三通航線申請許可，豈能與上和海運公司近日辦理旗津至溫州「小三通」首航的違法謊言混為一談？此外，溫州根本不屬於小三通開放之中國港口，所謂複製安平模式之說，實為魚目混珠的荒謬類比。