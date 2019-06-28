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公布623經費細目 黃國昌：有人氣手腳不夠快來不及贊助

2019-06-28 14:33聯合報 記者林文義╱即時報導

時代力量立委黃國昌今天公布623反紅媒遊行活動的收支款項細目，並三度要求高雄市長韓國瑜陣營也比照公布幾場地方造勢活動經費細目，黃還嘲諷曾質疑623活動經費來源的人莫名其妙。

黃國昌表示，四處幫韓國瑜辦活動的人好像對他的要求都充耳不聞，還有些莫名其妙的人質疑623活動的錢從哪裡來，汙辱他和館長陳之漢及1320位贊助的朋友，有些人氣到爆炸，氣自己手腳不夠快來不及捐錢贊助。

公布623經費細目 黃國昌：有人氣手腳不夠快來不及贊助
公布623經費細目 黃國昌：有人氣手腳不夠快來不及贊助
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