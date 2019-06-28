公布623經費細目 黃國昌：有人氣手腳不夠快來不及贊助

2019-06-28 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌今天公布623反紅媒遊行活動的收支款項細目，並三度要求高雄市長韓國瑜陣營也比照公布幾場地方造勢活動經費細目，黃還嘲諷曾質疑623活動經費來源的人莫名其妙。