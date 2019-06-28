三軍六校畢典 蔡英文：和平不靠施捨靠自己捍衛

2019-06-28 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



蔡英文總統今天出席三軍六校畢業典禮，與軍校畢業生談話，藉以勉勵軍校生能夠從軍報效國家、守護台灣。蔡英文表示，和平靠國防，和平靠國軍；和平不是靠別人施捨，是靠自己捍衛！

國軍三軍六校院包括陸、海、空、國防大學、國防醫學院及航空技術學校，畢業典禮由三軍統帥蔡總統主持。三軍樂儀隊先恭迎統帥，緊接著進行聯合畢業典禮。蔡英文授予初任官象徵「責任與榮譽」的中華民國軍階，並頒贈畢業證書，然後在中正堂前合影，中午則在聯合餐廳與畢業生、家屬共進午餐。

蔡英文表示，在整體的戰力上，國防自主正穩健的前進，國機國造的高教機，明年就要準備升空首飛。幾十年來、歷經好幾任總統都想做的潛艦國造，終於開始啟動，2025年正式成軍。另外透過軍購強化戰力的努力，也沒有一刻停下來。

「和平靠國防，和平靠國軍。」蔡英文表示，三年前她在宜蘭金六結營區視察曾說過，光是油漆與除草，不會讓國軍更好，所以打造更好的國防、更好的國軍，一直是其念茲在茲的工作，而國軍的整備、訓練與改革，才是最重要的。

蔡英文表示重視國防改革的落實，設備汰舊換新、營舍改善、推動國艦國造，透過軍購強化戰力。身為三軍統帥，她是國軍靠山，實實在在的進步是她照顧國軍的方式。

蔡英文說，沒有人希望戰爭，但和平不是靠別人施捨，是靠自己捍衛，國軍不求戰，也不畏戰。