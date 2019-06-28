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三軍六校畢典 蔡英文：和平不靠施捨靠自己捍衛

2019-06-28 11:40聯合報 記者徐如宜╱即時報導

蔡英文總統今天出席三軍六校畢業典禮，與軍校畢業生談話，藉以勉勵軍校生能夠從軍報效國家、守護台灣。蔡英文表示，和平靠國防，和平靠國軍；和平不是靠別人施捨，是靠自己捍衛！

國軍三軍六校院包括陸、海、空、國防大學、國防醫學院及航空技術學校，畢業典禮由三軍統帥蔡總統主持。三軍樂儀隊先恭迎統帥，緊接著進行聯合畢業典禮。蔡英文授予初任官象徵「責任與榮譽」的中華民國軍階，並頒贈畢業證書，然後在中正堂前合影，中午則在聯合餐廳與畢業生、家屬共進午餐。

蔡英文表示，在整體的戰力上，國防自主正穩健的前進，國機國造的高教機，明年就要準備升空首飛。幾十年來、歷經好幾任總統都想做的潛艦國造，終於開始啟動，2025年正式成軍。另外透過軍購強化戰力的努力，也沒有一刻停下來。

「和平靠國防，和平靠國軍。」蔡英文表示，三年前她在宜蘭金六結營區視察曾說過，光是油漆與除草，不會讓國軍更好，所以打造更好的國防、更好的國軍，一直是其念茲在茲的工作，而國軍的整備、訓練與改革，才是最重要的。

蔡英文表示重視國防改革的落實，設備汰舊換新、營舍改善、推動國艦國造，透過軍購強化戰力。身為三軍統帥，她是國軍靠山，實實在在的進步是她照顧國軍的方式。

蔡英文說，沒有人希望戰爭，但和平不是靠別人施捨，是靠自己捍衛，國軍不求戰，也不畏戰。

去年總統蔡英文到國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，鄰近國小原因維安考量停課一天，但遭批評後恢復上課，還有人嗆聲。今天警方在校外設置「意見反映區」。

108年三軍六校聯合畢業典禮在陸官舉行。記者劉學聖／攝影
108年三軍六校聯合畢業典禮在陸官舉行。記者劉學聖／攝影
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三軍六校聯合畢業典禮在陸軍官校中正堂舉行。記者劉學聖／攝影
三軍六校聯合畢業典禮在陸軍官校中正堂舉行。記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統表示，和平靠國防，和平靠國軍；和平不是靠別人施捨，是靠自己捍衛！記者劉...
蔡英文總統表示，和平靠國防，和平靠國軍；和平不是靠別人施捨，是靠自己捍衛！記者劉學聖／攝影
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三軍樂儀隊恭迎統帥蔡英文，主持三軍六校聯合畢業典禮。記者劉學聖／攝影
三軍樂儀隊恭迎統帥蔡英文，主持三軍六校聯合畢業典禮。記者劉學聖／攝影
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國軍蔡英文
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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