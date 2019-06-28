桃園綠委初選落敗 陳賴素美：不排除脫黨參選

2019-06-28 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市第2選區現任民進黨立委陳賴素美日前在黨內初選落馬，改由農田水利會總幹事黃金德兒子黃世杰出線，但陳賴指控黃初選前送米、麵條，舉辦餐會，等對他提告違反選罷法，她今出庭前表示，若黃確實違法黨應撤銷他資格，反之，自己也不排除脫黨參選；黃世杰則說，對自己有十二萬分信心。

陳賴素美指控，黃世杰從農曆年後就透過團隊，並由里長動員鄰長發送白米、麵條，抹布等文宣，上面都印有黃的照片，她認為，若以單一物品價格可能未超過30元，但黃都是一箱一箱送到各鄰里、市場，累積起來超過法定金額，而且黃還在楊梅舉辦餐會，席開170多桌，宴請不特定人士。

她還說，甚至有朋友笑她「都收到黃世杰這些東西，妳怎麼只送面紙？」她認為黃打出清新、專業形象，結果卻是用金錢選舉，這對我們民主選舉最壞的示範，因此在5月黨內初選結果出爐後，就向桃園地檢署遞狀提告黃違反選罷法。

陳賴素美表示，如果黃世杰確實有涉及選罷法，會傷害民進黨的選情，她認為民進黨應該要撤銷他的提名資格；相反的，如果提告不成「自己不排除脫黨繼續參選立法委員」。

對此，黃世杰回應，他身為律師在地方上選舉都是遵循法規，初選階段確實有送文宣品，但都是價值30元以下且隨機發送，沒有逾越法律底線，另席開100多宴請部分，不確定陳賴素美具體所指為何事，並強調自己和團隊從沒用宴請方式競選。

有關陳賴素美說不排除脫黨參選部分，黃表示這當然不樂見，希望她可以三思，且登記初選時都有大家都有簽屬誓約書，宣示不能違紀等，她一但違反承諾未按照遊戲規則，這樣是不正確的做法也不合理。