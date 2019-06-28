挺郭不挺韓！藍高市議會總召曾俊傑7月為郭辦基層座談

2019-06-28 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



爭取國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜正面臨「內外交迫」，部分同黨的高雄市議員轉向支持另一位總統初選參選人郭台銘，高雄市議會國民黨團總召曾俊傑7月初將為郭台銘舉辦基層座談會。反韓社團也發起罷免連署，「 公民割草行動」與「Wecare高雄」今起攜手合作，打算一過今年12月25日就向中選會遞交罷免提議書和第一階段30萬分連署書，以進入第二階段的正式罷免連署。

屬於高雄白派的國民黨高市議會副議長陸淑美昨天率先表態「挺郭不挺韓」，她的理由是中小企業擔心韓國瑜去選總統，不管是否選上，高雄很可能再被綠營攻占；如果韓選上總統，市長勢必補選，如果韓沒有選上，綠營一定設法罷免韓，國民黨好不容易收復的高雄市，恐怕會再度失去。

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑一直不贊同韓選總統，議會質詢時曾婉轉表達基層期待韓國瑜繼續當市長的看法。他說，韓國瑜拚經濟得到國內外企業支持，到高雄買房、規畫到高雄投資的，絡繹不絕，高雄中小企業也對韓有信心，如果高雄市長不是韓國瑜，那些想來投資的、想到高雄置產的，還願意來嗎？萬一市長還換回民進黨，又回到去年之前的「原點」，高雄的中小企業怎能不憂心？

他也說，即使韓能當選總統，也未必會專注高雄，畢竟總統的高度要照顧全國，企業人士未必會投資高雄，可能轉到其他縣市；所以他挺郭台銘參選總統，希望韓國瑜續留高雄。

曾俊傑說，初選民調之前、約7月初，他和挺郭人士會舉辦基層座談會，讓郭有機會接近高雄基層，向高雄基層闡述參選理念。最近他和郭台銘見過面，相談之下知道郭有很多理念，但好像一般民眾還不是很了解，所以要在7月8日初選民調之前，在高雄安排一場座談會，邀請郭台銘和高雄基層交流，讓大家了解郭的理念。

「 公民割草行動」與「We care高雄」粉專社團都發起罷免韓國瑜，昨天之前各自號召網友參與連署，今起二合一，開始攜手合作，打算一過今年12月25日，韓國瑜就職滿一周年，即依公職人員選舉罷免法的規定啟動罷免程序。

「We care高雄」去年11月17日發起街頭遊行，向民眾訴求在乎高雄，和藍營區隔，民進黨高雄市長候選人陳其邁、總統府祕書長陳菊都參加。當時居領頭角色的高雄市文化局前局長尹立，這次也積極參與罷免韓國瑜行動，他說，此次發起罷免，是認為韓國瑜當市長不到半年就要選總統，高雄市政還有很多沒有做好，因此要行使公民罷免權。

根據公職人員選舉罷免法規定，罷免案的提議書要以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人數應為「原選舉區選舉人總數1%以上」；罷免案的連署人，以被罷免人「原選舉區選舉人為連署人，其人數應為原選舉區選舉人總數10%。」

高雄市去年市長選舉的選舉人數228萬多人，尹立表示，提議人至少要達3萬人，第一階段的連署至少要30萬人。