韓提當總統四條件 林濁水提「第五條件」大家才不怕

2019-06-28 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在臉書公布政見會講稿全文，他認為未來總統應該具備的四個條件，就是「不貪財，不怕死，愛國家，愛百姓」。民進黨前立委林濁水今天建議要加上第五項，就是「不草包」，大家才不怕。