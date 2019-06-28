我派員赴美國海岸巡防隊受訓 結訓儀式懸掛我國旗

2019-06-28 02:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海委會海巡署派員赴美國海岸巡防隊接受「國際海事官員班」訓練，海巡署長室Coast Guard臉書粉專昨天以「你有看見那飛揚的國旗嗎？」為題貼文，披露我國結訓員雖因無邦交之故穿著便服，但儀式現場懸掛有中華民國國旗。

海巡署長陳國恩透過貼文表示，這個月20日在美國維吉尼亞州，舉辦了一場美國海岸巡防隊「國際海事官員班」的結訓典禮。來自全球28個國家的參訓人員當中，有位來自台灣，來自海巡署的陽光大男孩-黃柏勳。在經歷了16週的越洋習武；今天，他重回工作崗位了！

陳國恩表示：我想，柏勳這趟美國行，帶回的不只是海巡執法的精進，更重要的是：讓世界看見台灣；讓台灣能透過海域執法交流，走向全世界！

陳國恩表示：海巡守護著台灣藍色國土，並獲得國人的支持與肯定，都是因為有許多願意投注熱誠、心力的同仁默默付出，而且這些努力都值得被看見、被肯定。