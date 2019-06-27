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【即時短評】當大法官都成了「同路人」

2019-06-27 23:27聯合報 記者林河名╱即時報導

立法院臨時會今天對司法院大法官被提名人行使同意權，蔡英文總統提名的楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎皆獲同意成為新任大法官。4位新任大法官9月上任後，蔡總統任內提名的大法官將增為11人，超過大法官總人數三分之二，對於大法官解釋將有「絕對」影響力。

為何有「絕對」影響力？因為，依目前的「司法院大法官審理案件法」規定，大法官解釋憲法，應有大法官現有總額三分之二之出席，及出席人三分之二同意，方得通過。再依2022年將實施的「憲法訴訟法」規定，「憲法判決」應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意；聲請案件之受理，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，參與大法官過半數同意，未達同意人數者，應裁定不受理。

由上，在在都可見「三分之二」是作成大法官解釋、憲法判決，乃至決定受理的第一門檻。只要掌握三分之二，便可控制大法官會議或未來的憲法法庭。這種提名情形在過去馬政府時期就曾被批評，如今蔡政府依然未能節制權力。

事實上，憲法本規定大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉。權力分立的設計，也是讓國家的權力分散，透過牽制以求平衡。正如美國在行政、國會之外，設立聯邦法院，其責任就是要抵禦行政機關逾越侵權，使得司法機關成為獨立於大眾意願制度之外的「局外人」。

所謂「局外人」，不是事不關己，而是我心如秤，避免「當局者迷」。事實上，美國已故著名大法官何姆斯，正因與當權者對立的見解，還為他贏得「偉大的異議者」美名。

這次蔡總統提名大法官之所以引發爭議，除了「蔡系」大法官將達三分之二，還有人選出現過去曾在公費留學考試面試自己指導學生，被質疑未利益迴避，甚至遭現任大法官寫在書中成為「負面教材」；也有人選政黨色彩明顯，甚至毫不避諱。

這些問題原本可以透過嚴格審查，讓社會充分檢視被提名人，以落實立院同意權之行使。但真正關心者幾希？執政黨行禮如儀提名之後，便急著強渡關山，在野黨無心也無力阻擋，使得審查過程聊備一格。吾人難以奢求每位大法官都是「局外人」、「異議者」，倒是當大法官都成了「同路人」，教人如何信賴憲法解釋的權威與崇隆？

立法院27日行使大法官被提名人同意權，楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎4人全數通過...
立法院27日行使大法官被提名人同意權，楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎4人全數通過。記者林澔一／攝影
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