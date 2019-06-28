高市「小三通」爭議 蘇貞昌批鬧劇

行政院長蘇貞昌昨在行政院會上，就小三通與登革熱兩事，要求高市府檢討改進。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長蘇貞昌昨天在行政院會兩度「提點」高雄市政府。針對高雄市觀光局長潘恒旭日前出席「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」，蘇貞昌說，發生這樣的「鬧劇」，高市府應嚴加督管一級主管言行；至於高雄出現第廿五例登革熱確診，蘇貞昌也希望高市府「多加油」。

高雄市長韓國瑜昨天未列席行政院會，由副市長葉匡時代理。關於「小三通」，蘇貞昌表示該家船公司已經解散，該條航線也已廢止，高雄市政府一級主管還出席活動、上台致詞合照，「這已經侵犯中央職權，讓市民誤會、國人觀感不佳，都非常不當」，因此要求高市府嚴加督管一級主管言行，高市府必須對此有清楚立場。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇揆提及葉匡時副市長曾擔任交通部長，對於航線等法制和行政作業有一定了解，高雄市應該查明此爭議的由來；葉匡時則回應，「如果這是一個詐欺行為」，請蘇揆指示內政部、法務部查清楚，為什麼港務公司要准這家詐欺公司在港務公司屬地辦詐欺活動。

高雄港務分公司則打臉高市府說，首航典禮是在高市新光路旁的高雄市政府轄管區域舉辦，不屬港務公司經管土地，依法不需向港務公司申請；上和海運公司如擬規劃經營小三通航線，依法需經交通部航港局許可後，才可營運。

Kolas Yotaka指出，內政部已經請高雄市警局對此事嚴加查辦，不排除是疑似詐欺行為；根據內政部了解，承辦通航典禮的單位是「中國夢協會」，協會未取得政府許可即與大陸地區有黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體等，有任何形式之合作行為，或有違反法令規定之合作行為，將依兩岸人民關係條例第九十條之二處分；若涉及刑法外患罪者，則移送法辦。

高市府昨日下午發聲明表示，潘恒旭出席小三通活動，市府已在內部調查中，此事件是否為詐欺行為，希望內政部或陸委會協助調查、了解整個事件；為何港務公司核定該活動，也請交通部調查。