選不選總統？柯文哲：最後一秒再決定就好

2019-06-27 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲今晚接受民視新聞頻道《新聞大解讀》專訪，柯文哲被主持人胡忠信問到如果2020「三腳督」， 「若總統蔡英文民調和你差不多，選不選？」柯文哲說，還是有準備啦，該做的準備做準備。

柯文哲說，他當醫生在急診室、加護病房上班，何必上班開始煩惱病人何時送進來，很多人不喜歡他這種個性，這種生活過了30年，最後一秒再決定就好。選不選還是看整體利益，人民最大福利。

但柯也承認，還是有準備啦，該做的準備做準備。但生而不有，做一事不一定要占為已有，國政不是開玩笑，國防外交軍事，還是要有通盤了解，誰可用、誰不可用，腦袋還是要清楚。

對於主持人說，2018市長選舉有隱性棄保？柯說，是有隱性，被問到選不選的考慮點？柯文哲說，看誰可以做下去，台灣會更好。

主持人要柯文哲評論蔡英文的治理能力？柯文哲說，從四個人事，也就是處理阿扁、處理柯文哲、處理吳音寧、管中閔這4個人事，「到底在搞什麼？」。

柯文哲說，他常講對的決定是對，錯的決定也是對，只有不做決定是錯的，「 阿扁怎麼弄成這樣？」特赦也可以啊，要解決，但每天保外就醫、勇哥物語，這也怪，就像長榮空姐罷工，不可以把沒有辦法當辦法，預防容易、治療困難，政府該介入要介入，這就是治理，要出來喬，積極處理。