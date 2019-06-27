民進黨基、竹市及花縣立委 七月十日中執會完成提名

2019-06-27 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨立委提名策略小組會議昨天開會，在24個區域立委徵召區中，基隆市、新竹市及花蓮縣均有現任立委，在上次會議達成能處理就先處理的原則，因此，在中央、地方及相關當事人均有共識下，初步決議提名蔡適應、鄭宏輝及蕭美琴，因部分仍須再進行地方整合，三個選區的提名將於7月10日的中執會進行。

依照民進黨的提名辦法規定，在最近一次同類型公職人員選舉得票率未超過42.5％者為艱困選區，因此，基隆市、新竹市及花蓮縣等三個選區，雖然民進黨皆贏得選舉，但因得票率未達42.5％，皆為徵召區。

基隆市現任立委蔡適應，在黨中央與地方進行溝通，也與兩位有意參選的市議員溝通後，兩位市議員都表示願意退出，使得蔡適應篤定獲得提名。

新竹市在本屆選舉時由民進黨立法院黨團總召柯建銘當選，不過，柯建銘已表態不參選區域立委，推舉資深的新竹市議員鄭宏輝出馬。經過黨中央與地方討論後，均無反對意見，因此，新竹市將會由鄭宏輝代表民進黨參選。

至於先前未登記參選的蕭美琴，日前在黨主席卓榮泰親自懇談後，終於口頭應允競選連任。不過，為求謹慎，黨中央及蕭美琴仍會與地方再次溝通，確定沒有其他有意參選的人之後，就會確認這項提名。

上述三個選區的提名，預計在7月10日中執會完成提名。其餘21個區域立委選區，究竟是提名黨內人士，抑或是與他黨合作，仍有待進一步討論，目前沒有任何定案或提名原則。