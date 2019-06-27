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NCC：行文要求「夜問打權」內容是接獲陳情

2019-06-27 20:52聯合報 記者張語羚╱即時報導

中視節目「夜問打權」被停播，節目主持人黃智賢NCC每天行文要求說明節目談及內容。對此，NCC（通傳會）發出聲明稿，強調有關行文要求說明反送中的內容，乃因陸續接獲14位民眾陳情，因此函請電視台說明，皆是依法獨立行使職權，並未受政治力干擾。

對節目遭停播，黃智賢今天指出，蔡政府最近透過NCC每天都行文要求說明節目中談及的內容，不過由於節目都完全依據已經公開的訊息與證據去進行分析，證明反送中實際上只是一場反中的運動，證據完全站得住腳，NCC無法對節目進行任何處分，蔡政府只好對電視台施壓。

對此，NCC指出，該會於6月12、13、14及16日間接獲14位民眾陳情，反映該節目主持人及來賓於6月10日至12日播出節目中，評論反送中運動內容不實、失之偏頗等意見，並用不雅字眼辱罵支持反送中民眾，涉有違反廣播電視法之規定，該會因此依照處理民眾申訴意見之標準作業流程分別函請中視說明，並依行政程序提出意見陳述，此即尊重媒體事業內部自律機制，由其獨立受理視聽眾對其播送內容之申訴，主管機關並未干涉其節目內容。

NCC表示，一切都是依法獨立行使職權，不受政治力干擾，且NCC是透過委員合議制及各項制度設計，落實程序正義並廣納各方意見，以嚴守客觀、中立及專業立場；電視節目排播屬業者自主營運範疇，基於媒體編輯自主及憲法對言論自由之保障，其播出內容若未違反前揭法規，該會對於節目編排、內容規劃，NCC都會予以尊重，且不會介入。

NCC強調，該會向來尊重言論自由、新聞媒體的專業及其營運自主，任何行政作為均依法行政，不問媒體言論立場，秉公處理，以符合民主法治國家之精神。

NCC反送中黃智賢
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