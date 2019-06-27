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扁看旗津溫州小三通事件 諷高市府「歹年冬厚肖人」

2019-06-27 20:24聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

一場「高雄市旗津-溫州洞頭小三通直航典禮」引發綠營群起抨擊高雄市長韓國瑜、觀光局長潘恒旭，前總統陳水扁今晚在臉書用「「歹年冬厚肖人」諷潘恒旭和當天參加的國民黨民代，並認為潘恒旭應辭職下台。潘恒旭則表示會「緊守崗位，繼續為高雄拚觀光。」

陳水扁在臉書表示，「歹年冬厚肖人」，「小潘潘（潘恒旭）」不是肖人，「韓董（韓國瑜）」更不是肖人，怎麼會在6月25日發生經航港局等單位查證是大騙局的「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航剪綵典禮」？

他表示，航商上和海運公司已在今年1月23日註銷並在6月12日解散，旗津與洞頭也非兩岸開放的小三通港口，政府尤未許可業者航權，韓市府的「首席」觀光局長潘恒旭卻與多名國民黨籍高雄市議員及立委黃昭順一起參加公司被註銷、解散的旗津洞頭小三通「首航」剪綵典禮，身負招攬觀光客前來高雄消費的小潘潘致詞時還表示「高雄即將發大財」。

扁批潘是「無知無能」局長，既然要概括承受為市長扛責，就要辭職下台，否則無心市政也無力帶領的韓市長被看破手腳，2020也不用選了！

扁表示，「小三通」是總統蔡英文擔任陸委會主委時所開放，也駁回過主張高雄與厦門是「一國兩市」的前高雄市長謝長廷，因謝雖申請到厦門考察交流，卻被查出有要到北京的行程但沒有報告；足見兩岸事務是中央職權，高雄市長不分藍綠都不能逾越。

陳水扁說，如果剛選上市長就可以棄市民於不顧，吃碗內看碗外，1994年首屆首都市長選舉，他贏19萬票，是否也可以去選1996年首屆民選總統？這是絕對不可以的。他像拚命三郎，全心全力專注市政，光是全國第一條捷運木柵線花了1年3個月才安全通車；戶政事務所櫃台降低，微笑奉茶的戶政革新也經過一年準備才能上路；台灣的地標「台北101」，全國第一件BOT案，更花上4年時間才能完成國際招標和開始興建；韓國瑜一心兩用，難怪做不好市政。

前總統陳水扁就「旗津-溫州小三通」事件，在臉書諷高市府「歹年冬厚肖人」。圖／翻攝...
前總統陳水扁就「旗津-溫州小三通」事件，在臉書諷高市府「歹年冬厚肖人」。圖／翻攝陳水扁臉書
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潘恒旭韓國瑜小三通陳水扁
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