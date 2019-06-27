工輔法三讀通過 非法農地工廠20年內落日

2019-06-27 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



立法院臨時會今日三讀通過攸關農地工廠納管的「工廠輔導管理法」修正案，在三讀條文中明定低污染既有未登記工廠，在修法後二年內要申請納管，三年內提改善計畫，登記為特定工廠。並增訂落日條款，以廿年為限，明定任一特定工廠登記證在這次修法後廿年止，失其效力。換言之，違章農地工廠需於二〇三九年前完成轉型成為合法工廠。

工輔法中爭議的廿八條之五，行政院版原先提出的修正草案，雖規範農地不可新設工廠，既有工廠不得汙染、危及公安，未登記工廠則以「全面納管、就地輔導」原則處理，但因沒有明定「特定工廠登記證」落日條款，引發環保團體強烈不滿，數個環團多次在立法院外抗議。與此同時，全國臨時工廠登記聯盟也在立院舉行記者會，反對臨時工廠輔導措施硬落日。各方角力下，最終三讀通過民進黨團再修正動議版本，明定任一特定工廠登記證在這次修法後廿年止，失其效力。

三讀條文明定，既有未登記工廠，在修法後2年內要申請納管，3年內提改善計畫，登記為特定工廠。特定工廠依現況使用，不得轉供他人使用，並限制不得擴充廠地及廠房、增加產業別等。三讀條文也明定，如果不能在10年內依法取得特定工廠登記證，業者的工廠改善計畫將在期限內失去效力。

針對廿八條之二，為達成未登記工廠全面納管及就地輔導之政策目標，新法明定中央主管機關應設工廠管理輔導會報，由相關機關、縣市政府共同組成，中央主管機關應定期追蹤管考，每年公告於網站。國民黨團則要求將會報層級拉高到行政院層級，由行政院院長擔任召集人。但民進黨團對此表示疑義，民進黨團書記長鄭運鵬在協商時表示，農地工廠第一線的地方政府人員應有所作為才是該問題的核心，將會報召集人層級拉高到行政院長意義不大。最終三讀通過民進黨團再修正動議。

新法也增訂吹哨者條款，民眾可檢舉未轉型、遷廠的未登記工廠，經濟部將給予獎勵。

國民黨團總召曾銘宗表示，此次修法相關配套不足，國民黨連希望加入由行政院督導的會報，執政黨也不願意，修法完全是政策買票。

民進黨立委蔡培慧說，農地工廠問題是歷史共業，此次修法如同身體受傷劃下的第一刀，會流出血水。她指出本次修法有三把刀，首先要把中高污染的工廠遷走或關廠。其次，若地方政府不作為，中央政府要斷水斷電。最後，留下的低度污染工廠，也要協助其公安、環安處理。