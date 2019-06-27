張善政：小英政績再差，也不能跟流氓和解！

2019-06-27 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今天出席美商高通（Qualcomm）於新竹科學園區舉行新大樓動土典禮。行政院前院長張善政在臉書貼文表示，高通用撒錢行動以表對蔡政府「網開一面」自降高額裁罰金的反饋，陳其邁不僅高調出席剪綵，還祝賀雙方結婚要白頭偕老，把黑箱操作包裝成華麗政績，抱美國大腿不遺餘力。這個消息真是台灣通訊晶片產業的悲歌。

張善政質疑，蔡政府坐視高通專利搶單，根本就是台灣通訊晶片設計業的劊子手，不僅便宜了外國業者，摧毀台灣IC設計業，更是蔡政府將黑手伸進獨立機關的展現。

張善政指出，去年8月，高通大軍壓境，阻礙其他業者參與競爭，被公平會裁罰判賠234億和解金；這本來是一個政府公權力的展現，沒想到蔡政府忽然「大轉彎」，把原本234億的合解金，「自動」降到只罰27億3000萬新台幣，以換取高通的大幅投資幫蔡英文政府做業績。而到頭來今天高通的投資金額，只有二十多億元，較原裁罰金額少一個零。

張善政表示，蔡英文這個算盤隨便問一個路人甲，都會覺得荒謬絕倫！事實上，高通也被大陸、歐盟罰款，都乖乖繳納。相對來說，高通有求於台灣完整的資通製造業供應鏈，讓他們晶片可以廣被採用，另一方面，高通對台灣高素質的IC設計人才非常飢渴，為什麼最後反而是我們台灣政府低聲下氣？

張善政指出，高通在世界各地都面臨反壟斷訴訟不斷，連蘋果公司都公開抗議，美國聯邦貿易委員會(FTC)也針對高通違反托拉斯法採取動作；然而蔡英文政府竟然主動求婚，用舉世唯一自動大砍對高通罰鍰的作法，完全無視台灣本土聯發科與台積電等晶片產業的未來發展。政府決策者的腦袋，到底是怎麼了？！

張善政表示，蔡政府把公平會當成政治談判機關，為自己做政績，卻傷害國家長遠利益的作法，讓兩位公平會委員因此憤而辭職，他當選總統後，一定會將合理的裁罰金用來培植與保護本土企業的供應鏈，絕不會再讓公平會成為政治目的優先的黑機關！