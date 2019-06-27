陳明通7月訪美跑透透 美東美西各一場演講

2019-06-27 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



圖為陸委會主委陳明通去年在美國傳統基金會舉辦的兩岸關係研討會發表演講。圖／陸委會提供 分享 facebook 民進黨總統初選由蔡英文總統出線，為備戰2020大選，民進黨主席卓榮泰與陸委會主委陳明通近期將陸續訪問美國。陸委會今天公布陳明通訪美行程，陳明通將於6月29日至7月7日訪問美國，分別在美東華府的「傳統基金會」與美西加州的聖塔莫尼卡各發表一場演講外，此行還將拜會美國官員與僑界人士，說明兩岸政策。

陸委會表示，陳明通將在美東時間7月2日於美國傳統基金會（The Heritage Foundation）在華府舉辦「兩岸關係：當前挑戰與未來發展」國際學術研討會演講。華府研討會將探討台美中關係、中共銳實力及內部政治、兩岸經貿關係與美中貿易戰等相關議題。

出席的美方學者專家包括戰略與國際研究中心亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）、布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、2049計劃研究所執行主任石明凱（Mark Stokes）、美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等人。

陳明通7月5日將出席由財團法人國防安全研究院與美國蘭德公司在加州聖塔莫尼卡舉辦的「兩岸關係與戰略」（China-Taiwan Relation and Strategies）研討會並致詞，就中共軍事戰略、中共對台政策及台灣的兩岸政策和安全策略等面向，共同探討中共對台政軍威脅影響與因應。

陸委會指出，以台美智庫合作的方式，共同舉辦研討會，迄今已邁入第10年，透過學術交流促進各界對於兩岸議題的瞭解，也有助政府的相關政策研究與分析。