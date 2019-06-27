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長榮提告批工會拒交空服員三寶 工會駁：長榮於法無據

2019-06-27 18:19聯合報 記者曾增勳╱即時報導

長榮空服員罷工第八天，長榮航空委託律師蔡頤奕今天下午攜帶20多份空服員委託書，前往蘆竹分局報案，對工會幹部多人提出妨害護照條例刑事告訴，警方受理逐一製作筆錄完成，律師拿到報案三聯單，蔡頤奕表示，三寶原本就是會員所屬，若會員在罷工過程取回三寶，希望工會予以協助，而不是一昧要求本人到場及2個工作天作業方式，工會部分人員確實有違反護照條例惡意扣留委託人護照行為，他代表委託人到蘆竹分局南崁派出所提告，之後會請長榮公司協助委託人向外交部申請新的護照。

針對長榮航空委託律師代表部分會員提告，工會今天下午發聲明指出，外交部已表示不會配合長榮航空補發組員護照，相關程序需本人出面並依照護照條例規定辦理，公司行文請求於法無據，公司指控工會「非法扣留證件」並稱依法提告，工會早已多次清楚表明會員本人申請取回證件程序，並無扣留會員三寶證件，公司提出不實告訴已涉犯刑法誣告罪，工會籲請公司自重，勿再混淆視聽、浪費司法資源。

蔡頤奕昨晚代表32名委託空服員向空服員工會提出律師催告函，限工會人員「今天上午10點送交32份委託書的三寶（護照、台胞證、員工證）正本」，但今天上午未獲工會回應送交警衛室，蔡頤奕下午代表委託空服員正式提告、他表示，他是代表長榮公司員工的委託，對於提告人、提告事項及內容都不方便提供，但是會員在罷工過程取回三寶，希望工會予以協助，而不是一昧要求本人到場及2個工作天作業方式，委託人認為這些都是不必要，他代表委託人到蘆竹分局南崁派出所提告，接下來將由司法機關釐清。

空服員工會表示，依法規定，必須申請人符合護照條例第19條、第25條規定，才可辦理補發證件程序，若公司是要空服組員以「遺失」不實理由向警方報案，則涉及刑法規定使公務員登載不實罪，工會亦請組員報案前三思，工會並譴責長榮航空公司未明確告知空服員相關法律的風險，且依勞資爭議處理法第55條規定，工會及其會員基於團結行使爭議權行為，具正當性而有民、刑事免責，如果會員脫離工會指示，個人與資方相關行為並未適用刑事、民事免責規定。

長榮航空委託律師蔡頤奕（見圖）攜帶空服員委託書，前往蘆竹分局報案，對工會幹部多人...
長榮航空委託律師蔡頤奕（見圖）攜帶空服員委託書，前往蘆竹分局報案，對工會幹部多人提出妨害護照條例刑事告訴。記者曾增勳／攝影
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長榮航空委託律師蔡頤奕（見圖）攜帶空服員委託書，前往蘆竹分局報案，對工會幹部多人...
長榮航空委託律師蔡頤奕（見圖）攜帶空服員委託書，前往蘆竹分局報案，對工會幹部多人提出妨害護照條例刑事告訴。記者曾增勳／攝影
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長榮航空因工會拒繳回空服員三寶，對工會幹部多人提出妨害護照條例刑事告訴，工會今天...
長榮航空因工會拒繳回空服員三寶，對工會幹部多人提出妨害護照條例刑事告訴，工會今天下午發聲明指出，公司行文請求於法無據，勿再混淆視聽、浪費司法資源。記者曾增勳／攝影
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護照空服員長榮
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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