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又在院會被蘇貞昌噹 高雄市府也給中央2點「提醒」

2019-06-27 18:09聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

行政院長蘇貞昌行政院會再出招，希望代表高雄市府出席的副市長葉匡時轉達市長韓國瑜2...
行政院長蘇貞昌行政院會再出招，希望代表高雄市府出席的副市長葉匡時轉達市長韓國瑜2個訊息，葉匡時也對小三通事件「提醒」中央兩點。圖／報系資料照片
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行政院蘇貞昌再出招，行政院會要求代表高雄市府出席的副市長葉匡時嚴加控管登革熱，並針對日前旗津、溫州小三通事件對一級主管嚴加督管。葉匡時表示會密切注意疫情，對小三通事件則「提醒」中央兩點，一是請內政部和陸委會協助調查此事是否為詐欺行為，二儀式在碼頭進行，請交通部查明港務公司是否核定此活動。

行政院發言人谷辣斯轉述說，今上午蘇貞昌在行政院會批高雄小三通是鬧劇，也侵犯中央職權，高雄市府應針對一級主管言行有清楚立場並審慎督管。

高雄市府下午發稿表示，今天上午在行政院會議結束前，蘇貞昌有特別希望轉達市長韓國瑜2個訊息：一是希望嚴加控管登革熱；另一是關於潘局長前天出席「旗津-溫州洞頭小三通物流儀式典禮」一事，希望市府對於一級主管能嚴加督管。

代表市府出席院會的葉匡時說，登革熱部分，市府會密切注意疫情和相關防治。至於觀光局長潘恒旭出席小三通活動，市府已在內部調查中。

不過葉匡時也針對該活動，提出2點「提醒」請中央留意：一、此事件是否為詐欺行為，希望請內政部或陸委會協助調查、了解整個事件；二、此儀式是在高雄港區21號碼頭進行，理應先由港務公司核定，但港務公司是否有核定、核定程序如何、為何港務公司核定此項活動，也請交通部調查了解。

高雄市府表示，蘇貞昌有請內政部部長徐國勇說明關於上和海運公司情況，但是否請交通部調查港務公司核定事項，現場沒有相關指示。

高雄市府目前內部針對此事調查，6月25日活動邀請函地點為21號碼頭，但當天活動卻改到21號碼頭旁的星光公園，該公園管理單位為市府工務局，但主辦方並未向工務局提出申請。葉匡時說，高市府也將盡速完成相關調查，再對外說明。

行政院葉匡時小三通蘇貞昌
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