「夜問打權」停播 他爆黃智賢有段不愉快的事和韓國瑜有關

2019-06-27 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



黃智賢。圖擷自臉書 分享 facebook 昨深夜傳出中視節目夜問打權被打壓而停播後，該節目主持人黃智賢今天在其臉書上宣布，夜問打權做到明天。蔡政府和獨派，這麼痛恨她，花這麼多力氣打擊她。當然是因為，她真正讓他們痛。資深媒體人唐湘龍則爆料，黃智賢有一次節目比較郭台銘和韓國瑜的財經政策，黃沒挺韓挺到失心瘋，第二天就被拉黑了，黃只好改談民進黨，落得被停播的命運。

唐湘龍今天早上在他的電台節目指出，黃智賢的節目要被停了，什麼原因他沒問黃。他認識的黃智賢並不是否定韓國瑜，沒有喔，她基本上是挺韓的。

他記得在一輯的節目中，討論到韓郭兩人的財經政策，黃和現場來賓做比較平衡，沒帶情緒的論述，畢竟這是郭台銘的強項，總不可能在談財經，招商的時侯昩著良心一面倒，說韓國瑜什麼都厲害，什麼都一百分，郭台銘什麼都不行，也講不出口。

大概就是那一集，結果，聽說黃智賢就被唸，節目第二天就被拉黑，黃智賢是很有個性的，黃有幾天很生氣，稱那就不要做了，可是當黃智賢不做了，中天也很尷尬，黃對一國兩制支持的立場，使得她和邱毅在大陸非常紅非常火，大陸網民接納度超高，邱毅的粉絲有四百多萬。

黃智賢的粉絲也非常多，她的節目要被停了，她非常不開心，她又沒有跟中天的主軸挺韓背離，黃頂多沒有挺到失心瘋，何況黃智賢統派一國兩制的立場這麼清楚，跟蔡旺旺更是一致的不得了，結果，她被拉黑，黃智賢不高興，本來說不要做了，但後來可能有一些政治上的運作，那個節目又開始。