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【重磅快評】蔡英文打造的綠色司法鐵衛隊

2019-06-27 16:05聯合報 主筆室

立法院會上午行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票，...
立法院會上午行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票，投票結果4人全數通過。記者林澔一／攝影
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蔡英文提名的大法官人選，毫無懸念地通過立法院的同意權投票；社會上猶留一絲疑惑的是，什麼時候乾脆卸下最後那塊司法獨立的招牌？

在這次大法官被提名人中，綠油油的蔡宗珍和謝銘洋最具爭議。他們兩人毫不避諱自己的政治立場，但蔡宗珍對於服貿協議的違憲質疑，恐怕是藍綠兩種程序正義，而謝銘洋對於馬英九的指責，也不脫政治高於法律的判斷。

最令人瞠目結舌的，還是謝銘洋面對利益迴避的態度。謝銘洋曾經連署要求台大就管中閔案重啟遴選，理由是「重要資訊不揭露、利益迴避無從處理之重大遴選瑕疵」；即使教育部拔管失敗，終於任命管中閔為台大校長，謝銘洋也表示不贊成，只是尊重。

但謝銘洋自己根本就視利益迴避原則如無物，更早已成為「經典」教材。

謝銘洋曾經在公費留考面試自己的指導學生，他堅持「沒有瑕疵」。但此案已經成為大法官湯德宗書中的負面教材；而另一位大法官張瓊文，則在當年承審本案的判決書中指出，為避免考試之公平性遭受質疑，允宜慎重其程序，本案未注意避免可能之利益衝突，「程序難謂無瑕疵」。

罵別人不知利益迴避，自己則不管利益衝突。也許下次謝銘洋參與釋憲時，大法官會議應先就利益迴避問題開個辯論庭！

但利益衝突又如何？重點是顏色正確。司法院不是早就被質疑踩著憲法向權力低頭了嗎？

就像司法院長許宗力的「再任」大法官爭議，已經開啟了大法官為求再任而乞看權力臉色的偏門，並可能讓大法官敢於「眼裡有藍綠，心中無憲法」。

果然，面對蔡政府從黨產到年改等連串違憲濫權舉措的釋憲聲請，司法院能拒就拒，不能拒則拖，自甘淪為權力奴婢；如今再加上行事不慚清議、法律雙重標準的綠色大法官，還會把司法變成怎樣的綠色權力鐵衛？

蔡英文親自主持改造綠色司法大業，就差司法院這最後一步了。監察院東廠早已磨刀霍霍鞭笞拷問辦綠司法官，立法院也正修訂法官法要一條龍管控司法官，如今英系大法官更已全面掌控釋憲權。從此，有沒有違憲逾法濫權侵權，我說了算；要不要解散親中政黨，你看著辦！

大法官司法院釋憲蔡英文
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