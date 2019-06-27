幸福盟不滿行政院意見書提告 中選會獲勝訴

2019-06-27 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



幸福盟理事長曾獻瑩。記者林澔一／攝影 分享 facebook

去年九合一選舉併公投，下一代幸福聯盟提出反同婚三項公投案，其中理事長曾獻瑩提案要用民法以外的形式保障同志權益，他不滿中選會重行公告行政院意見書，聲請停止執行另提出本案訴訟。台北高等行政法院認為曾起訴欠缺權利保護必要，其訴為無理由，判他敗訴，可上訴。

第12案領銜人下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩提案主文：「你是否同意以《民法》婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」他不滿中選會10月24日發布公告，就政府機關針對公民投票案提出的意見書，又在11月2日以原處分重行公告，向法院聲請停止執行。

曾獻瑩主張，《公民投票法》第17條規定，所有政府機關意見書要在28天之前，就公告給全國人民。中選會早在上月24日就已經發布公投公告，為了要引導民眾投票，中選會不惜違法臨時修改行政院意見書，在11月2日重行公告，中選會口口聲聲依法行政，卻知法犯法。

停止執行部分，法院認為，若把公告放上選舉公報將無法真實反映民意，對將來法案造成無法回復損害，因此裁准停止執行，中選會不得將此公告刊登於11月24日公民投票選舉公報。

公投後，本案訴訟繼續進行，原本是提撤銷訴訟，因去年11月24日投票結果，公告已通過，曾認為公告已執行而不可能回復原狀，變更聲明為確認公告違法。

法院指出，曾獻瑩為該公投案提案人領銜人，就其所主張該公告違法，並未於公民投票結果公告後15日內，依公投法第48條提起確認無效訴訟，僅於本案中以「系爭公告違法情狀有反覆發生之可能，其有權利保護必要」為據，求為確認該公告違法。

曾獻瑩所主張違法內涵也無非該公告登載逾越公投法第10條第7項所示期限所表達之機關意見而已，並未主張其違法內涵足以影響投票結果之虞，其起訴顯然欠缺權利保護必要，至為明確。

法院表示，曾獻瑩起訴欠缺權利保護必要，其訴為無理由，應以判決駁回。可上訴。