七七凱道反鐵籠公投 國民黨動員彰化以北十縣市

2019-06-27 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



公投法修法三讀通過，國民黨立院黨團抗議這是「鐵籠公投」修法。記者胡經周／攝影 分享 facebook

國民黨預定7月7日於台北凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，今天邀集多位黨籍議會議長或書記長召開協調會，國民黨發布新聞稿表示，黨主席吳敦義親自出席懇託，希望民選的議會議長、副議長、黨團書記長及議員等同心協力，共同號召民眾響應這次活動，展現多數民意對蔡政府削減人民公投權利的不滿。

國民黨表示，這次「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，國民黨呼籲全國各地鄉親能共同站出來，向蔡政府表達憤怒，但考量交通與路程等問題，希望中北部民眾能更積極地參與。今天協調會包括台北市、新北市、桃園市、台中市、宜蘭縣、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣等，皆有議會議長或黨團書記長參加，出國議長則派代表與會。出席者表達將全力配合，一起號召民眾積極參與7月7日「反鐵籠公投，凱道大會師」的活動。

吳敦義表示，民進黨政府在立法院強制通過修改《公投法》，原先規定公投與大選一起辦，很多民進黨先進包括呂秀蓮前副總統等，都認為這樣比較好，此外，行政院長蘇貞昌擔任民進黨主席時也曾表達相同立場。公投併選舉，出席率才會高，民意才能更充分顯現，但蔡英文居然將公投變成真正的鐵籠公投，違背了直接民權，也違背了民意。

吳敦義表示，經過各方考量，國民黨決定7月7日在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，希望藉由黨籍議長的領頭，讓這場活動陣容壯盛，真正引起全體國民的重視，凸顯蔡英文執政無方，還要削減百姓自由公投的權利，希望大家能同心協力，共同努力號召民眾參加。